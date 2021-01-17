الهولي: إعادة ترتيب السلم التعليمي في «الابتدائية»

وطن النهار

أكدت الملحق الثقافي السابق في واشنطن والأستاذة في كلية التربية الأساسية (مناهج وطرق تدريس) والمستشارة في مكتب وكيل ديوان الخدمة المدنية السابق د. عبير الهولي ضرورة إعادة ترتيب السلم التعليمي في المرحلة الابتدائية.

وقالت الهولي في تصريح صحافي إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر من هنا تأتي أهمية التربية والتعليم في مرحلة الطفولة، مضيفة ان الحديث عن مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية هو الحديث عن المستقبل... كونهما مرحلتين تراكميتين بنائيتين للعلوم الأساسية كالقراءة، والكتابة، وتعلم لغة ثانية، وتعلم أساسيات الرياضيات والعلوم الحياتية والاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التكيف الاجتماعي خارج محيط الأسرة والانتماء في بيئة المدرسة، والوعي بحقوقه وواجباته ومسؤولياته .. في الطفولة حيث تتشكل مكونات شخصية الطفل ليصبح بمقدورنا التنبؤ بمستقبله.

وقالت الهولي: إن الاستثمار في برامج الطفولة المبكرة يوفر على الدولة أضعافاً مضاعفة، فقد وجدت عدة دراسات في فلندا وأخيرا في إحدى الولايات الأميركية تحديدا ولاية نيوهامشر، أن عوائد الاستثمار في برامج الطفولة المبكرة يرجع للولاية 4 إلى 6 دولارات لكل دولار ينفق على برامج الطفولة.

حلول جذرية

ولفتت الهولي إلى العديد من المشكلات التي تحتاج وقفة جادة من وزارة التربية ووضع حلول جذرية لمعالجتها، مبينة أن هدراً كبيراً في ميزانية وزارة التربية نتيجة لارتفاع معدلات غياب الأطفال في مرحلة الرياض، على الرغم من الكلفة الباهظة للمرحلة، تبلغ تكلفة الطفل الكويتي في مرحلة رياض الأطفال تقريبا 4500 دينار كويتي، وهي الأعلى عالميا والأطول «سنتين».

وعن أهم أسباب المشكلة قالت: أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الغياب يرجع الى ضعف وعي أولياء الأمور بأهمية مرحلة رياض الاطفال كمرحلة مهيئة للتعليم الالزامي من حيث التكوين المعرفي والاجتماعي والوجداني والجسمي والمهاري والانتظام المدرسي.

وأسهم تأنيث المرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي الى عزوف كثير من المعلمات عن العمل في مجال التعليم على الرغم من حصولهن على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التربوية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن بعض التلاميذ في الصف الخامس الابتدائي يصل الى مرحلة البلوغ مبكراً – او بسبب الرسوب المتكرر. الأمر الذي أدى الى عزوف بعض المعلمات عن مهنة التعليم لدواعي اجتماعية ودينية. زيادة عدد الخريجات من كليات التربية مقارنة بالذكور، عجز في ميزانية وزارة التربية، ضعف برامج تدريب المعلم أثناء الخدمة، ضعف دور القطاع الخاص في التعليم العام الحكومي، ضعف مستوى التـأهيل التربوي وجودة البرامج وبيئة التعلم في الحضانات، وتكدس في عدد خريجات تخصص رياض الأطفال بفائض بلغ 2841 معلمة بمعدل « أربع الى خمس معلمات في الفصل».

السلم التعليمي

وطالبت الهولي بإعادة تنظيم السلم التعليمي للمرحلة الابتدائية بحيث يشمل على مرحلتي: الابتدائية الدنيا وتشمل على مرحلة رياض الأطفال الى الصف الثالث الابتدائي والابتدائية العليا وتشمل على الفصول من الرابع إلى السادس، حيث في المرحلة الابتدائية الدنيا يخُصص الطابق السفلي من كل مدرسة ابتدائية لمرحلة الروضة وتقلص إلى سنة واحدة فقط ... كما هو معمول به في أكثر الدول المتقدمة والنامية.

وتكلف المعلمات «الإناث» بتولي تعليم المرحلة الإبتدائية الدنيا لجميع المدارس الإناث والذكور، لأن المرأة خلقها الله -سبحانه وتعالى- وخصها برعاية الطفل وتربيته لتحقق التوازن النفسي والتقبل الذاتي ليتعلم أفضل.

وقالت: توكل مهمة تعليم المرحلة الإبتدائية العليا من الصف الرابع الى السادس للمعلمات للبنات والمعلمين للبنين. وبذلك يتم علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين البنين... وتم التغلب على مشكلة عزوف المعلمات عن التدريس في الإبتدائي، مشددة على وجود مرحلة رياض الأطفال من ضمن مبنى وتعليم المرحلة الابتدائية الدنيا يساعد طفل الروضة على الانتقال إلى مرحلة التعليم الالزامي بسلاسة، وأيضا يحقق التسلسل في المعرفة والمهارات في المناهج ما بين روضة الأطفال إلى الابتدائي، من خلال عقد اجتماعات دورية بين معلمات المرحلة الابتدائية ومعلمات رياض الأطفال من أجل التنسيق وتكامل المعارف والمهارات في المناهج.

وأضافت الهولي إلى أنها ستُلزم للمرحلة بمعنى الطفل لا يُقبل في المرحلة الابتدائية إلا إذا انهى مرحلة الرياض وبذلك نكون أنهينا اللغط على موضوع إلزامية مرحلة الرياض الذي عانت منه وزارة التربية في اللجان لعقود، وسوف يعزز ذلك وعي ولي الأمر بأهمية مرحلة الرياض، مشيرة إلى أن وجود معلمة الروضة ضمن الهيئة التدريسية في المرحلة الابتدائية يضمن تعلم الأطفال من الرياض الى الثالث الإبتدائي للمعارف والمهارات الأساسية وتحقيق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية وذلك يكون من خلال بناء منظومة تعاون مشترك ما بين المعلمات للعمل مع الأطفال في الروضة والتلاميذ في الابتدائي للتدريب على المهارات والكفايات.

ويتم تحويل مباني الرياض المنتشرة في كل مناطق الكويت إلى مراكز للتدريب المهني للمعلمات والمعلمين في كل المناهج والمراحل الدراسية، ويمكن استخدامها أيضا كبيوت للتقوية للمتأخر دراسيا في مختلف المناهج والمراحل، متداركة أما المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال فيوكل للقطاع الخاص والجمعيات التعاونية، بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بإنشاء حضانات لأطفال أولياء الأمور المساهمين، على ان يعمل فيها متخصصات كويتيات حاصلات على دبلوم الحضانة وتدار بكفاءات كويتية. للحد من تزايد العمالة المنزلية لما لها من تأثير سلبي على الثقافة والهوية الكويتية العربية الاسلامية للأطفال الصغار.

وأكدت ضرورة أن تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع إحدى الجامعات الخاصة في الكويت ببناء برنامج للطفولة المبكرة.

وناشدت الهولي سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن تقوم الهيئة بإنشاء معهد تخصص «الطفولة المبكرة» يستقبل طالبات الثانوية العامة ممن لم يحصلوا على معدلات تسمح لهم بالقبول في الجامعات والكليات.

واختتمت الهولي بضرورة أن تكون مدة الدراسة سنتين ونصف السنة، تدرس خلالها الطالبة سنتين تتضمن 60 ساعة مواد تطبيقية وفصل دراسي تدريب ميداني في الحضانات الخاصة. مع توقيع بروتوكول تعاون مع الحضانات الخاصة يتيح للخريجة العمل في القطاع الخاص أو حضانات الجمعيات التعاونية مع دعم العمالة أو يسمح لها بإنشاء حضانة خاصة (مشروع تجاري تعليمي).

