الملا: زوال جامعات كثيرة لا تستطيع مواكبة العصر

وطن النهار

صدر عن دار شيماء الملا للنشر والتوزيع كتاب إعادة النظر في أنماط التعليم الجامعي ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي من أجل تعليم يتوافق مع متطلبات العصر للكاتبة شيماء نبيل الملا الذي يبحث في مجال بكر ويقدم مواضيع غير مسبوقة ويطرح خيارات تتم مناقشتها للمرة الأولى في الوطن العربي من إعادة تقييم ممارسات وشروط القبول والاعتماد الأكاديمي ومعايير الجودة وأنماط وأساليب التعليم في مؤسسات التعليم العالي والأسباب التي تدعو لإعادة النظر فيها جميعا.

ويقع الكتاب في 12 فصلا أبرزها إعادة النظر في أنماط وأساليب وطرق التعليم والتعلم الجامعي» وإعادة النظر في أساليب تقييم التعلم في مؤسسات التعليم الجامعي» توافقاً مع متطلبات العصر وتقيس المهارات التي ينبغي أن تكون لدى الجيل الرقمي. كما أن التقييم ينبغي أن يتوافق مع أنماط وأساليب التدريس والتعلم. وسلطت الكاتبة الضوء على أنماط التعليم الجامعي في عصر التقنيات الحديثة» علاوة على معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي» التي تلتزم بها هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي لترخيص المؤسسات التعليمية الجامعية وبرامجها، وكذلك قضايا جدلية في أنماط التعليم عبر الإنترنت».

وركزت الكاتبة على بيان «تحديات الأنماط الحديثة في التعليم الجامعي في الدول العربية» ومناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الانتقال من أنماط التعليم الجامعي التقليدية إلى أنماط التعليم الحديثة التي تعتمد على الإنترنت والتقنيات التعليمية. مشيرة إلى تصنيف التحديات إلى قسمين: «داخلية» خاصة بالمؤسسات التعليمية والمعلمين والطلاب وأساليب التدريس والتعلم، وقسم خاص بالمجتمع المحيط وثقافته وإمكانياته المادية والتقنية ومدى توفر شبكة الإنترنت القوية والأجهزة الرقمية والكهرباء خصوصا في بعض البلدان التي تعاني من أزمات في سرعة الإنترنت وتوفر التيار الكهربائي بشكل متواصل.

كما القى الكتاب الضوء على أنواع الدرجات العلمية والمهنية المعتمدة وغير المعتمدة عالميا» متسائلة: ما شروط كل درجة علمية وكيفية الدراسة وعدد السنوات التي ينبغي على الطالب أن يقضيها كي يحصل على تلك الشهادة؟ ما الشهادات العلمية التي لا تقبلها أو لا تعترف بها هيئات الاعتماد وإدارة الجودة في معظم الدول العربية، ولماذا لا يتم قبولها؟ ما التوجه الجديد في الاعتماد على المهارات بدلا من التحصيل الأكاديمي الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأميركية؟، وما مدى تأثيره على أنماط التعليم الجامعي الحالية؟

كما وضعت الكتابة أنماط التعليم الجامعي وأثرها على مخرجات التعليم في الكويت» تحت المهجر.

وفي الفصل الأخير من كتابها ألقت الضوء على استشراف مستقبل أنماط التعليم الجامعي في العالم» بعد أزمة جائحة «كوفيد - 19 » والتي أدت للإغلاق التام للجامعات ومن ثم تحولها للتعليم عبر الإنترنت. متسائلة: هل يمكن أن تعود هذه المؤسسات لما كانت عليه من ممارسات وأنماط تقليدية، أم ستتحول لأنماط تعليم جديدة تقدم المرونة والراحة في الحصول على التعلم بأرخص كلفة ممكنة؟ ما الذي تقوله الدراسات والتنبؤات عن مستقبل التعليم في السنوات المقبلة؟ بماذا تتصف التجارب الناجحة الحالية لجامعات تحولت للتعليم عن بعد بنسبة مئة بالمئة في عدد من الدول المتقدمة؟، لافتة إلى أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث بالمستقبل ، لكن متغيرات الواقع وتحدياته والتطور السريع الذي يتعرض له الوسط المحيط بالجامعات بسبب التقنيات الحديثة ، كل هذا يدعو للتنبؤ بأن الجامعات في المستقبل لن تبقى على ما هي عليه الآن. قد يكون هناك تحديث ومواكبة لمتطلبات العصر، فقد يكون هناك تحول للعالمية بسبب استخدام الأنماط التعليمية الإلكترونية عبر الإنترنت، ولكن الأخطر هو زوال عدد كبير من الجامعات التي لا تستطيع مواكبة العصر.

