التحكيم... المفهوم والآلية

وطن النهار

إن التحكيم قد عرف في المجتمعات قبل أن يكون هناك نظام قضائي بالشكل المتعارف عليه حاليا، حيث كان الناس – قديما – يحكمون شيخ القبيلة أو أصحاب الرأي السديد والحكمة ليقضي بينهم في النزاعات ، وفض ما بينهم من إشكالات. وإذا أمعنا النظر في مفهوم التحكيم يتضح لنا جليا أنه لغة مشتق من مادة (حكم ) بتشديد الكاف وهو التفويض في الحكم ، وبالتالي من يتم تفويضه بعملية التحكيم يُطلق عليه المحكّم ، وفي الاصطلاح هو وسيلة قانونية تستخدم لفض النزاعات بين أطراف النزاع ، و هو آلية يلجأ إليها البعض للفصل في النزاعات بأشكالها المختلفة – سواء المدنية أو التجارية – و ذلك عوضا عن الاحتكام إلى القضاء . وآلية التحكيم تتمثل في اتفاق أطراف النزاع على اختيار شخص يقوم بالتحكيم فيما بينهم ، و يرتضون بحكمه ، دون اللجوء إلى أروقة المحاكم ، و تكمن أهمية التحكيم في أنه وسيلة سريعة لفض النزاعات حيث اختصار الوقت والجهد نظرا لطول الوقت الذي تستغرقه إجراءات التقاضي في المحكمة ، و لنعلم أن انعقاد الاختصاص للتحكيم مصدره اتفاق أطراف النزاع وإرادتهم ، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 173 لقانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 38/ 80 ، و من ضمن نصوص هذا القانون حيث ينص على ان من يقوم بتولى التحكيم بإخطار المتنازعين بتاريخ جلسة النظر في النزاع ومكان انعقادها ، كما يجدر بنا التنويه إلى أن المحكم ممكن ان لا يتقيد بالقواعد الإجرائية الواردة في قانون المرافعات اذا تقرر ذلك باتفاق التحكيم، وكذلك لا يجوز استئناف حكم المحكم – إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك، وهذا بعض من المبادئ القانونية التي ينص عليها ‏المرافعات المدنية والتجارية الكويتي. وكما اود الاضافة بانه تكمن أهمية التحكيم في تميزه بسهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز في الفصل بين أطراف النزاع ما يجعل الكثيرين يلجؤون إليه فيما ينشب بينهم من منازعات. بقلم : شيخة طلال المجادي تخصص قانون / ‏كلية الدراسات التجارية