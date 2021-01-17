«ستاندرد آند بورز» تحذِّر: خفض تصنيف الكويت «وارد»

مال وأعمال

في ضوء استمرار نفاذ المصدات المالية للمالية العامة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أول أمس، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى (- AA) مع نظرة مستقبلية «سلبية»، محذرة أن من أن خفض التصنيف وارد خلال فترة 6 أشهر إلى سنة في حال بقاء الأوضاع المتأزمة بين مجلس الأمة والحكومة على حالها، والذي يمنع الكويت من إيجاد حل دائم ومستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.

واستدركت الوكالة بالقول أن تأخر الضرائب وتنويع الاقتصاد ومرونة السياسة النقدية سيؤدي لمزيد من التخفيض على المدى الطويل.

وأوضحت أن تجاهل الإصلاحات سيترك الدولة في مواجهة أخطار فادحة وقيود صارمة على الميزانية، مشيرة إلى أن الاحتياطي العام سيكون بدون سيولة في الأشهر القادمة.

وبينت أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الدعم وإدخال ضرائب جديدة بشكل إجباري خلال 3 سنوات، لافتة إلى أن تداعيات جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي يشكلان خطراً على البنوك.

وتوقعت الوكالة تسجيل عجزاً في الميزانية العامة للدولة قدره 30 بالمئة من الناتج المحلي في 2020/2021، بعد أن كان 10 بالمئة في 2019/2020، لافتة أن أسعار النفط المتوقعة في 2020/2021 سيكون بحدود 50 دولاراً للبرميل.

وبينت أن النظرة السلبية تعكس المخاطر قصيرة المدى الناشئة عن الضغوط المالية، مشيرة إلى أن مراجعة التصنيف من النظرة المستقبلية السلبية إلى مستقرة، رهن معالجة الحكومة للضغوط المالية وقيود التمويل، مع برنامج إصلاحات هيكلية تعزز الفعالية المؤسساتية وتفعيل الآقاق الاقتصادية طويلة المدى.

ولفتت أنه في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجه سيولة الاحتياطي العام، قد يتم تحويل يعضاً من الأصول الاضافية الأقل سيولة مثل مؤسسة البترول الكويتية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقابل السيولة النقدية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، إلى أنه حتى مع تبني قانون الدين العام بقيمة 20 مليار دينار، فإنه من المتوقع أن يتم استنفاذه خلال 3 سنوات، ما لم يتم تبني برنامجاً أكثر شمولاً للإصلاحات والتصحيح المالي، متضمناً خفض الدعم وسد ثغرات الإنفاق وإدخال ضرائب جديدة.

وتوقعت الوكالة أن يكون الاتفاق على هذا البرنامج الإصلاحي بين مجلس الأمة والحكومة على هذا البرنامج صعباً على الأرجح بسبب طبيعة العلاقة بين الجانبين.

وبينت أن التصنيف الائتماني للكويت لا يزال مدعوماً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة، مشيرة إلى أن تصنيف الكويت السيادي مقيد بالتركز في الاقتصاد الذي يعتمد على 50 بالمئة من ناتجه المحلي و90% من الصادرات و90 بالمئة من الايرادات المالية على النفط وهو ما جعل الكويت تنظر إلى الاقتصاد الكويتي أنه غير متنوع.

وتوقعت الوكالة 5.5 % نمواً للناتج المحلي في 2022 و2023 وذلك مع انتهاء تخفيضات أوبك + وزيادة كميات الانتاج النفطي للدولة، مقدرة صافي الأصول الحكومية بحوالي 540% من الناتج بنهاية 2020، بالإضافة إلى أن صندوق احتياطي الأجيال يشكل 500 بالمئة من الناتج، مضيفة إلى أن صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت بنحو 600 بالمئة من الناتج بنهاية 2020، مع تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً قدره 1.8 بالمئة من الناتج في 2020 مقارنة بفائض قدره 16.4 بالمئة من الناتج.

وتوقعت الوكالة أن تشكل الجائحة والانكماش الاقتصادي خطراً على البنوك المحلية، وزيادة القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى الضعف في 2020 مقارنة بـ 2019.

وفيما يلي عرض لأهم ما ورد في التقرير..

النظرة العامة للتصنيف

? من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة للكويت الى نحو 30% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 20/2021 مقارنة بعجز يقارب 10% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 19/2020، بينما يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، وهو صندوق الاحتياطي العام من النضوب.

? بعد هذا المأزق المالي الفوري، لا يزال زخم الاصلاح الأوسع بطيئاً ومعقداً بسبب علاقة المواجهة بين مجلس الأمة والحكومة.

? ومع ذلك، فان اجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة لدولة الكويت لا تزال كبيرة بما يزيد عن 500% من الناتج المحلي الاجمالي.

? وبناء على ما تقدم، قامت الوكالة بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (- AA) مع استمرار النظرة المستقبلية السلبية.

قرار التصنيف

أجرت وكالة «ستاندرد آند بورز» مراجعة للتصنيفات الائتمانية، أول أمس طويلة الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (- AA) مع نظرة مستقبلية سلبية.

آفاق التصنيف

أشارت الوكالة في تقريرها الى ما يلي:

? تعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة على ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة «صندوق الاحتياطي العام»، في حين لم توضع حتى الآن ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة.

كما يعكس التصنيف المخاطر متوسطة الأجل نتيجة التقدم البطئ في الاصلاح الهيكلي في الكويت مقارنة مع الحكومات الاقليمية الأخرى.

? هنالك امكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت خلال الأشهر الستة الى الاثني عشر القادمة اذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في دولة الكويت تمنع الحكومة من ايجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية.

وفي ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات الى ترك دولة الكويت في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، ما قد يؤدي الى تعديلات غير منظمة للانفاق العام يمكن ان تلحق بالاقتصاد الكويتي اضراراً طويلة الأجل.

? هناك أيضا امكانية لتخفيض التصنيف اذا ظلت جهود الاصلاح بطيئة، مثل تأخر ادخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، مما يزيد من الاعباء على مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط كما يمكن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي اذا انخفضت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ، مع تعطل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.

نظرة مستقبلية

أشارت الوكالة الى إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية الى مستقرة اذا عالجت السلطات الكويتية بسرعة الضغوط المالية وقيود التمويل بالتوزاي مع برنامج اصلاحات هيكلية يعزز الفعالية المؤسساتية وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.

مبررات التصنيف

في استعراضها المبررات التصنيف، أشارت الوكالة الى:

? جاءت النظرة السلبية مدفوعة بالمخاطر الناجمة عن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام، باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، وترددت السلطات في السحب من صندوق احتياطي الاجيال القادمة الأكبر بكثير، والذي تم تأسيسه تحسبا لنضوب الاحتياطيات النفطية علي المدى الطويل.

? وعلى مدى الاشهر الماضية، نفذت السلطات بعض الاجراءات التي يمكن أن تكسب وقتاً اضافياً، ولكن تبقى هذه الاجراءات غير كافية لسد فجوة التمويل، فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمة قانوناً لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة البالغ 10% من اجمالي الايرادات العامة، وربط اي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل الا في السنوات التي تسجل بها الموازنة فوائض مالية، كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من صندوق احتياطي الاجيال القادمة مقابل تحويل بعض الاصول الحكومية، ومع ذلك فان هذه الاجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة نظرا لحجم عجز الموازنة، حيث تتوقع الوكالة ان يصل الى ما نسبته 30% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 20/2021.

نفاد السيولة

? في اطار استمرار الوضع الحالي فان صندوق الاحتياطي العام سيكون بدون أي سيولة في الأشهر القادمة، وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في شهر مارس 2021، وذلك تزامنا مع ارتفاع الانفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هي الحال في الدول الأخرى، كما يمكن تحويل بعض من الاصول الاضافية الاقل سيولة، بما في ذلك مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة، من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة مقابل السيولة النقدية، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما اذا كان سيتم تنفيذ ذلك فعلاً ومقدار السيولة في المقابل.

? الى جانب الضغوط المالية الحالية، تسلط النظرة السلبية الضوء أيضا على المخاطر الناجمة عن عدد من المشاكل الهيكلية التي سيتعين على الكويت التعامل معها على المدى المتوسط، وحتى لو تم تبني قانون الدين العام في نهاية المطاف، فان حجم العجز المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى عام 2024 يعني ضمنيا ان الاذن بالاقتراض بموجب القانون الذي كان مقترحا سابقا بمبلغ 20 مليار دينار يمكن ان يستنفد في غضون 3 سنوات تقريبا.

واضاف: يعد التأثير المباشر لجائحة كورونا عاملاً آخر لا يزال يعوق الاداء الاقتصادي للكويت حيث طبقات السلطات في العام الماضي عدداً من القيود للتحقيق التباعد الاجتماعي، واعتمدت منذ ذلك الحين نهجاً أكثر تدرجاً لتخفيفها مقارنة بالبلدان الاخرى، ونتيجة لذلك، لم تشهد البلاد موجهة ثانية من الجائحة، مع استمرار احتواء مستوى الاصابات الجديدة، والى جانب ذلك، بدأت السلطات خطة لتوزيع اللقاح من كورونا، وعليه، تتوقع تعافي القطاعات غير النفطية جزئيا هذا العام، ومع ذلك ترى الوكالة ان الاداء الاقتصادي العام سوف يكون في حالة ركود مدفوعاً بانكماش انتاج النفط.

? يجب ان يتعافى الاقتصاد بقوة أكبر، ومن المتوقع ان يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نحو 5?5% خلال عامي 2022 و2023، وذلك مع انتهاء تخفيضات «أوبك+» وزيادة كميات الانتاج النفطي للكويت، ومع ذلك، فان الاداء الاقتصادي للدولة خلال الدورة الاقتصادية سيبقى أدنى من أداء الحكومات الاخرى.

ولفت التقرير إلى ان الاستنزاف المستمر لصندوق الاحتياطي العام يشكل مخاطر، على الرغم من ان اجمالي اصول صناديق الثروة السيادية يتجاوز ما نسبته 500% من الناتج المحلي الاجمالي

-يقدر صافي الاصول الحكومية العامة للكويت بنحو 540% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2020، وهي اعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قبل الوكالة.

- ومع ذلك، فان استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام قد يعيق بشدة الموازنة العامة للكويت ولا يترك الا خيارات محدودة للتمويل.

- من المتوقع ان يبقى الدينار مرتبطا بسلة عملات يهيمن عليها الدولار.

- من المتوقع كذلك ان يتسع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل الى ما نسبته 30% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 20/2021 مقارنة بعجز مالي نسبته 10% من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 19/2020، واشارت الى ان الاصول السائلة المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي لتغطية هذا العجز الكبير في الموازنة.

مخاطر على البنوك

- اشارت الوكالة الى ان جائحة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي الناشئ عنها يشكلان بعض المخاطر على البنوك الكويتية ومن المتوقع ان تؤدي بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة الى الضغط على جودة الاصول، وتتوقع الوكالة زيادة القروض غير المنتظمة وكلفة المخاطر الى ما يقارب الضعف في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وقد رفعت البنوك مستويات المخصصات استعدادا لانتهاء تدابير التخفيف الرقابية «regulatory- forbearance- measures» ومع ذلك، نلاحظ ان النظام المالي الكويتي قد دخل في الانكماش الحالي في وضع قوي نسبيا، فعند بداية الجائحة كانت معدلات الرسملة قوية، ومستويات القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1?5% ونسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة كانت مرتفعة عند نحو، 200%.

احتياطات مالية

اشادت الوكالة بأن التنصيف الائتماني السيادي للكويت لايزال مدعوما بالمستويات المرتفعة من الاحتياطيات المالية والخارجية المتراكمة، واشارت الوكالة الى ان تصنيفها الائتماني السيادي للدولة مقيد بسمة التركز «concentrated nature» في الاقتصاد، والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع اقرانه في التصنيف من خارج الاقليم، ويشكل قطاع النفط نحو 50 % من الناتج المحلي الاجمالي، واكثر من 90 % من الصادرات ونحو 90 % من الايرادات المالية، ونظرا لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط، تنظر الوكالة الى اقتصاد الكويت على انه غير متنوع.

انكماش اقتصادي

لفتت الوكالة الى ان انكماشا اقتصاديا وركود الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المتوقع في عام 2021 يأتي في اعقاب الانكماش الاقتصادي العميق الناجم عن الجائحة «فيروس كورونا» في عام 2020 ويعكس استمرار تخفيضات انتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية «اوبك+».

-لايزال اقتصاد الكويت يعتمد على النفط الذي يمثل

90 % من الصادرات والايرادات الحكومية على حد سواء.

- لايزال النظام السياسي تهيمن عليه المواجهات ما بين الحكومة ومجلس الامة، التي غالبا ما تصل الى طريق مسدود، ما ادى الى تخلف الاصلاحات الهيكلية عن نظيراتها في السنوات الاخيرة.

- لايزال اقتصاد الكويت معتمدا إلى حد كبير على النفط، الذي يمثل ما يقارب نحو 90 % من الصادرات والايرادات الحكومية، ويشكل قطاع النفط على نحو مباشر ما يناهز 50 % من الناتج المحلي الاجمالي.

100 عام

اشارت الوكالة الى ان الكويت تعتبر ضمن اكبر عشرة منتجين للنفط الخام في العام، وبافتراض مستويات الانتاج الحالية، ترى الوكالة ان اجمالي احتياطيات النفط المؤكدة تكفي لنحو 100 عام، في حين ان كلفة الانتاج هي من بين ادنى المستويات على مستوى العالم، ونظرا لهذا التركز الكبير، فان الاداء الاقتصادي للكويت سيظل مرتبطا بدرجة كبيرة باتجاهات الصناعة النفطية.