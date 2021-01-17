«توقعات قاتمة» للسفر مع الجائحة

مال وأعمال

توقع الرئيس التنفيذي لشركة «إير بي.إن.بي» بريان تشيسكي، ، أن السفر سيتغير بصورة لا رجعة فيها بسبب جائحة فيروس كورونا مع تطلع الناس لزيارة آلاف المدن الصغيرة وقضاء المزيد من الوقت في زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة. وستتراجع كثيرا السياحة التقليدية والإقبال على مشاهدة المعالم السياحية في أفضل الوجهاتالعالمية، إذ سيؤثر المسافرون قيادة سياراتهم إلى مجتمعات أصغر والحد من السفر جوا لحضور اجتماعات العمل. وقال تشيسكي إن المسافرين «يتوقون لما سُلب منهم. إنهم لا يتحرقون شوقا لرؤية تايمز سكوير، إن ما يتوقون لفعله هو رؤية أصدقائهم وأقاربهم الذين لم يروهم منذ وقت طويل».

