loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«توقعات قاتمة» للسفر مع الجائحة


توقع الرئيس التنفيذي لشركة «إير بي.إن.بي» بريان تشيسكي، ، أن السفر سيتغير بصورة لا رجعة فيها بسبب جائحة فيروس كورونا مع تطلع الناس لزيارة آلاف المدن الصغيرة وقضاء المزيد من الوقت في زيارة الأصدقاء وأفراد العائلة. وستتراجع كثيرا السياحة التقليدية والإقبال على مشاهدة المعالم السياحية في أفضل الوجهاتالعالمية، إذ سيؤثر المسافرون قيادة سياراتهم إلى مجتمعات أصغر والحد من السفر جوا لحضور اجتماعات العمل. وقال تشيسكي إن المسافرين «يتوقون لما سُلب منهم. إنهم لا يتحرقون شوقا لرؤية تايمز سكوير، إن ما يتوقون لفعله هو رؤية أصدقائهم وأقاربهم الذين لم يروهم منذ وقت طويل».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة