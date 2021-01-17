«KIB»: «أفضل بنك إسلامي» و«الأكثر أماناً» في الكويت

مال وأعمال

حصل بنك الكويت الدولي KIB أخيراً على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2020، للعام السابع على التوالي، إلى جانب جائزة البنك الأكثر أماناً في الكويت للعام 2020، وذلك ضمن سباق الجوائز التي تمنحها هيئة التحرير في مجلة وورلد فاينانس، المختصة بالشأن المالي والمصرفي، للمؤسسات والشركات المالية والاستثمارية على مستوى الكويت ودول الخليج العربي.

وجاء فوز KIB بهاتين الجائزتين بناءً على تصويت قراء مجلة وورلد فاينانس والنتيجة النهائية للجنة التحكيم التي تكونت من نخبة من المحررين، حيث أجمعت اللجنة على اختيار KIB استناداً إلى عدة معايير شملت: ما يتمتع به البنك من جودة عالية في الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والالتزام بمعايير المحاسبة الإسلامية وتوجهه المستقبلي نحو التمويل الإسلامي، إلى جانب التطوّر والابتكار الرقمي والنمو المستمر، والتزامه بالحوكمة والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع. هذا بالإضافة إلى قوة استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة التي يتبناها البنك، ونجاحه في جعل العملاء يفضلون استخدام الخدمات والمنتجات الرقمية التي تتميز بالراحة والأمان، بالإضافة إلى اتباعه أعلى معايير الأمن والأمان في حماية الخدمات المصرفية الإلكترونية.

خطوات ثابتة

ولقد صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين: قائلاً: يسعدنا حصد هاتين الجائزتين المشرفتين، ما يؤكد أن KIB يمضي بخطوات ثابتة في تطبيق خطة التحوّل الرقمي الاستراتيجية الجديدة والتي تهدف إلى أن يكون المصرف الإسلامي الرقمي الأول في الكويت، حيث نجح البنك في تطوير طريقة عمله وإعادة هيكلة شبكة فروعه، إلى جانب إحرازه تقدماً كبيراً في ابتكار المزيد من الخدمات والحلول المصرفية الآمنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء ما يفوق توقعات عملائه.

صلابة المركز المالي

وأضاف بوخمسين: لقد نجح KIB في أن ينال جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت بفضل تقوية مكانته في السوق المصرفي خلال الفترة الماضية على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي عطلت العالم، إلا أنه حرص على الاستمرار في خدمة عملائه دون أي تقصير عن بُعد حفاظاً على صحة وسلامة جميع الأفراد من موظفين وعملاء، ولم يكتف بذلك فحسب بل أطلق عدداً من الخدمات المصرفية الجديدة للأفراد وعقد عدداً من الصفقات والصكوك الاستثمارية الناجحة التي زادت من صلابة مركزه المالي وجودة أصوله وجعلته يحتل موقعاً ريادياً في عالم المصارف الإسلامية على المستويين المحلي والإقليمي.

كما أشاد بوخمسين أيضاً بمركز أمن المعلومات التابع للبنك ومدى التزامه و جهوده بحماية وأمن المعلومات الشخصية للعملاء والبيانات المالية والمصرفية سواء كانت عبر الإنترنت أو عبر القنوات المصرفية الأخرى. وأكد أن KIB يعتمد أفضل الممارسات المهنية وأحدث الأساليب التكنولوجية لحماية البيانات والأصول المصرفية، مؤكداً أن أمن البنية التحتية لتقنية المعلومات يعتبر دائماً على رأس أولوياتنا ما أهلنا للفور بجائزة البنك الأكثر أماناً في الكويت لهذا العام.

تبني التقنية الحديثة

ومن جانبه، أفاد مساعـد مدير عام - رئيس أمن المعلومات في البنك، باسل السويدان: أن حصول KIB على جائزة البنك الأكثر أماناً في الكويت للعام 2020 جاء بجدارة، حيث يعتبر البنك أن أمن المعلومات لا يعتبر جزءاً مكملاً لاستراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة التي يتبناها البنك، بل أنه يعتبر عنصراً أساسياً من هذه الاستراتيجية وجزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ومن هذا المنطلق، استثمر البنك بكثافة في تبني التقنية الحديثة في الكشف و الوقاية للحفاظ على سرية المعلومات.

وتابع قائلاً: تزامناً مع تطور أزمة فيروس كورونا على المستوى العالمي، وكجزء من رؤية KIB الهادفة إلى أن يكون رائداً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية على المدى البعيد، كان من الضروري اتخاذ القرارات السريعة الرامية إلى إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بما يمنح العملاء تجربة مريحة وعالية الكفاءة. ومن هنا، قام البنك بابتكار خطة أمنية مرنة وفعالة أثبتت قدرته على إدارة المخاطر والتخفيف من حدتها بما يتوافق مع معيار نظم إدارة استمرارية الأعمال ISO 27001. ولقد اعتمدت هذه الخطة على ثلاث ركائز رئيسية لتعزيز مرونة الأمن السيبراني في البنك، وشملت: الحماية المستمرة لصحة وسلامة موظفي البنك والعملاء، تأمين حماية نظام العمل عن بُعد ما يسمح للموظفين بتسجيل الدخول وإنجاز أعمالهم بمنتهى الراحة والأمان وهم في منازلهم، بالإضافة إلى ضمان حماية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من محاولات الغش والاحتيال التي كثرت في الآونة الأخيرة.

الالتزام بضوابط المركزي

وفي ختام تصريحه، لفت السويدان إلى الجهود القصوى التي بذلها KIB في سبيل الالتزام بضوابط ولوائح بنك الكويت المركزي للأمن السيبراني والتي شملت تطبيق نظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001 ، معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع وبرنامج أمان العملاء (سويفت). مؤكداً أن هذه الإجراءات ساعدت البنك على توسيع نطاق عملياته التجارية بطريقة آمنة وفعالة، إلى جانب زيادة قاعدة عملائه محلياً وتعزيز مكانته التنافسية على مستوى الأسواق الدولية من خلال تقديم أفضل الأسعار في السوق والحلول المصرفية الآمنة والمتطورة.

ولابد من الإشارة إلى أن وورلد فاينانس تعتبر مجلة مالية عالمية فصلية رائدة، تصدرها World News Media من مقرها الرئيسي في لندن. ولقد انطلقت جوائز وورلد فاينانس في العام 2007 لتحديد وتكريم قادة الصناعة المالية والفرق والمؤسسات التي تمثل معيار النجاح وأفضل الممارسات في عالم المال والأعمال.

