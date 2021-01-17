«المركز» ينظم ندوة الفرص الاستثمارية

مال وأعمال

في ظل تطلع الشركات في مختلف أنحاء العالم إلى التعافي من تبعات جائحة فيروس كوفيد-19 وتحسن أوضاع الأسواق خلال العام 2021، ينظم المركز المالي الكويتي «المركز» ندوة رقمية بعنوان «رؤية «المركز» لعام 2021: الفرص والتوقعات المستقبلية»، وذلك حرصا ُ منه على دعم المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يحملها العام الحالي. وستعقد الندوة يوم الإثنين الموافق 18 يناير في تمام الساعة 6 مساءً عبر تطبيق زووم (Zoom)، ويمكن الحصول على رابط التسجيل من موقع «المركز» الإلكتروني. وستعرض الندوة مجموعة من الآراء المتخصصة في قطاع الاستثمار، بقيادة فريق خبراء «المركز»، حول ظروف السوق الحالية، وآفاق العام 2021.

ويشمل برنامج الندوة خمس جلسات حوارية وعروضاً تقديمية متنوعة تغطي قطاع أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدخل الثابت، القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العقار الدولي، والاستثمارات العالمية. وسيقدم المتحدثون تقييماً لأداء الأسواق المختلفة في ظل الأخبار الإيجابية بخصوص لقاحات فيروس كوفيد-19، وإجراءات التحفيز المقدمة من قبل الحكومات، وذلك بناءً على دراسات وتقييمات السوق من قبل «المركز». وستسلط الندوة الضوء على فئات الأصول الجذابة لعام 2021، بما في ذلك الدخل الثابت والسندات والصكوك، وسيتم إلقاء نظرة معمقة على أداء الأسهم في ظل انخفاض أسعار النفط، وجائحة فيروس كوفيد -19. وسيتعرف الحضور على الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق العقارات الإقليمية والدولية ضمن الفئات المختلفة مثل العقار السكني، المكتبي، التجزئة، والصناعي.

وتضم قائمة المتحدثين من خبراء «المركز»: علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي «للمركز»؛ بسام ناصر العثمان، العضو المنتدب لإدارة عقار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ رشا عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لأسواق المال والدخل الثابت؛ عبد الله الميلم، محلل أول في إدارة العقار الدولي؛ فهد الرشيد، مدير الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وعبدالمحسن المضف، المحلل المساعد لإدارة الاستثمارات الدولية. وسيدير الجلسات إم آر راغو، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث المنشورة.

وصرح عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال، قائلاً: «مثلت جائحة فيروس كوفيد-19 حدثاً فريداً جعل من الصعب التنبؤ بالأحداث المقبلة، وخلق الكثير من التحديات التي أثرت على غالبية القطاعات الاقتصادية والتجارية خلال العام 2020. إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في معنويات المستثمرين، وبدى أصحاب الأعمال أكثر ثقة بشأن التعافي في المستقبل القريب مدفوعين بحالة التفاؤل الناشئة عن توزيع اللقاحات وإجراءات التحفيز الجديدة.»

وأضاف النصف: «ونحن في «المركز»، كنا ولانزال، نراقب عن كثب اتجاهات السوق وتطوراته بهدف استنباط الرؤى التي تساعدنا في اتخاذ قراراتنا الاستثمارية الرامية لتخفيف المخاطر، وتحقيق عوائد مناسبة لعملائنا. ومن خلال الندوة الرقمية، سيقدم خبراؤنا أراءهم القيّمة حول آفاق العام الجديد، والتي سيكون من شأنها دعم المستثمرين في اتخاذ الخيارات الاستثمارية الصحيحة».

ويأتي سعي «المركز» المتواصل لتنظيم الندوات والمبادرات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات البحثية، في إطار التزامه بدعم التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي. وشارك «المركز» في أواخر العام الماضي كشريكٍ داعمٍ في ندوة رقمية بعنوان «الاستثمار في الكويت - الاستفادة من التحول»، والتي عقدتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA). كما نشر «المركز» تقريراً يسلط الضوء على تأثير قيود التنقل خلال جائحة فيروس كوفيد-19، وأصدر توصياتٍ للعديد من القطاعات لتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها وضمان أمان أعمالها.

