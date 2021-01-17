تحديث القائمة المعتمدة لشركات «وثيقة التأمين»

مال وأعمال

‎أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين أربعة قرارات تضمنت وقف أربع شركات للتأمين لمدة 60 يوما لارتكابها مخالفات متعددة، وعلى الشركات الموقوفة ضرورة تصحيح المخالفات المنسوبة اليها خلال فترة الإيقاف، فيما يحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو التجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.

‎وعلى اثر ذلك، أصدرت اللجنة العليا كذلك قرارا بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، المعدة بموجب اتفاقية التعاون بين وزارة الداخلية و الوحدة، والتي يترتب عليها عدم قبول اصدار او تجديد رخصة المركبات ما لم تكن وثيقة التأمين المقدمة لوزارة الداخلية صادرة عن شركة معتمدة من الوحدة.

‎وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي في بيان صحافي انه تم تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، لافتا الى ان القائمة تضمنت إضافة شركة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، ورفع أربع منها.

‎واكد انه وفق التحديث الجديد أصبح عدد الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) 22 شركة.

‎و حول وقف الشركات الأربعة أوضح نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان أن اسباب الوقف اتت بسبب مخالفة الشركات الموقوف للقانون وقرارات الوحدة و تختلف هذه المخالفات من شركة لأخرى، مبينا أن منها التعامل مع شركة وساطة غير مرخص لها، فضلا عن تقاضي مبالغ بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة تحت مسمى مصروفات إدارية ، بالإضافة الى الامتناع عن استلام المطالبات المقدمة إليها والبت بشأنها طبقاً للإجراءات والمدد المحددة، و عدم تسوية بعض الشكاوى المقدمة ضد الشركة و العمل على وضع حلول لانهائها.

‎واكد أن على الشركات تصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الإيقاف شهرين و الالتزام بالقانون 125 لسنة 2019 في شان تنظيم التامين و بالقرارات الصادرة عن الوحدة، والالتزام بعدم إصدار اي وثائق تأمين جديدة أو التجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف بما فيها وثائق التامين الاجباري (ضد الغير)، لافتا إلى أن الإيقاف يرفع عن الشركات الاربع في حال قيامها بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها.

