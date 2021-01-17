الإغلاق البريطاني يُخلِّف 400 ألف وظيفة

مال وأعمال

توقع تقرير بريطاني أن يفقد قطاع التجزئة وحده في البلاد ما يصل الى 400 ألف وظيفة، وذلك بسبب الإغلاق المستمر الناتج عن انتشار وباء كورونا، وما نتج عن هذا الإغلاق من لجوء الكثيرين للعمل من المنزل والتسوق من خلال الإنترنت، وهو ما سيؤدي إلى انهيار شركات وتحولات غير مسبوقة في شكل الأسواق.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات «KPMG» فإن العديد من الأسواق من المرجح أن تعاني بعد انتهاء الوباء من استمرار الضربة التي تلقتها، مع وجود ما يصل إلى 40% من متاجر البيع بالتجزئة في خطر الإغلاق.

وحدد التقرير سلسلة من المدن والبلدات البريطانية على أنها الأكثر عرضة لخطر إلغاء الوظائف، حيث تصدرت مدينة «براكنيل»، وهي بلدة تقع في «بيركشاير» جنوبي شرق إنكلترا، قائمة تضم 109 مناطق تم تحليلها باعتبارها الأكثر عرضة لخطر فقدان وظائف التجزئة.

ويقول التقرير إنه من المتوقع أن يستمر نزيف الوظائف في بريطانيا بسبب الطفرة في التسوق عبر الإنترنت، ما يحد بشكل أكبر من منطق العديد من المستهلكين المحتملين لزيارة مراكز البيع بالتجزئة المحلية. وانكمش الاقتصاد البريطاني 2.6 في المئة في نوفمبر ، في أول تراجع شهري للإنتاج منذ الانخفاضات الناجمة عن إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة كوفيد في أبريل، إذ جرى فرض قيود جديدة على معظم البلاد لإبطاء انتشار المرض.

