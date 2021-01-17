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أول النهار

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القيادة السياسية عزت إندونيسيا


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة (سولاويسي) الاندونيسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية آملا سموه أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.


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