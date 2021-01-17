اليحيا: الكويت مع المغرب في جميع قضاياه العادلة

أول النهار

نظم المغرب مؤتمرا وزاريا دوليا بتقنية الاتصال عن بعد لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بمشاركة 40 دولة بينها الكويت.

وقال سفير دولة الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا في تصريح لـ «كونا» ان مشاركته ممثلا للكويت في هذا المؤتمر الذي انعقد بدعوة من المغرب والولايات المتحدة «تأتي في إطار دعم الكويت ووقوفها الى جانب المغرب الشقيق في جميع قضاياه العادلة»، مؤكدا في هذا السياق عمق العلاقات «الاخوية والتاريخية» بين البلدين الشقيقين.

واوضح السفير اليحيا أن موقف الكويت من قضية الصحراء المغربية ثابت ويتمثل في دعم وحدة المغرب الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية مؤكدا في هذا الصدد أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء بصفتها اطارا لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وأعرب عن موقف الكويت الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مبينا أنها «كفيلة بوضع حد لهذا النزاع الاقليمي»، ومشيرا الى اهمية دعم المسار الأممي للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام يراعي السيادة المغربية.

واشاد اليحيا في الوقت نفسه بجهود الدولة المغربية للنهوض بالصحراء من خلال تنفيذ مشاريع تنموية لتأهيل هذه المناطق وجعلها مركزا اقتصاديا ضمن القارة الأفريقية، لافتا إلى أن من شأن ذلك أن يسهل امكانيات الاندماج في افق التوصل إلى حل سياسي في ظل السيادة المغربية.

وترأس المؤتمر وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر فيما شاركت به 40 دولة بينها دول الخليج العربية وفرنسا والأردن ومصر واليمن وعدد من الدول الافريقية. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم للمبادرة المغربية بوصفها الأساس الوحيد للحل العادل والدائم للنزاع الاقليمي حول الصحراء، مؤكدين التزامهم بالدعوة لإيجاد حل على اساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 في إطار المفاوضات الاممية الهادفة للحل السياسي في الصحراء المغربية.

