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أول النهار

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«الخارجية»: متضامنون مع السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها


دانت وزارة الخارجية بشدة اطلاق مليشيات الحوثي عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.‏
وأوضحت الوزارة في بيان أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يشكل تحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وتقويضا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن الأمر الذي يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات.
وأكدت الوزارة تضامن الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.


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