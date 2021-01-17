21 شاحنة لإغاثة سورية واليمن

أول النهار

حققت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية نجاحا كبيرا في اليوم الأول لحملتها الجديدة «شاحنات نواف الخير والعطاء» لإغاثة سورية واليمن، بفضل جهود المتبرعين والمحسنين من أهل الكويت والمقيمين الذين جادوا بتبرعاتهم للحملة.

وقال مدير عام الجمعية د. نبيل العون في تصريح صحافي إن الحملة استطاعت يوم تدشينها جمع تبرعات لـ21 شاحنة بلغت جملة التبرعات لها 126,000 دينار تبرع بها 4,243 متبرع من مختلف الفئات سواء أفراد ومجموعات او شركات او جمعيات.

وأضاف العون ان الحملة تم تدشينها عقب صلاة الجمعة ونجحت في جمع هذه التبرعات خلال 10 ساعات فقط، حتى أنها حققت تبرعات لـ5 شاحنات خلال أول ساعة من إطلاق روابط التبرع للحملة، وهو أمر ليس بغريب على أهل الكويت أصحاب الأيادي البيضاء الذين جبلوا على حب العمل الخيري منذ القدم.

وأكد أن مبالغ التبرعات سيتم الشراء منها مباشرة المواد الغذائية والإغاثية بصفة يومية كلما وصلت المبالغ لتغطية ثمن شاحنة إغاثية وليس الانتظار لنهاية الحملة في 20 فبراير المقبل، بهدف توصيل هذه المساعدات بأسرع وقت ممكن للمحتاجين سواء اللاجئين في الداخل اليمني والسوري او في دول اللجوء، خاصة وأننا مازلنا في بدايات فصل الشتاء واشقائنا هناك في حاجة ملحة لهذه المساعدات حيث يستفيد منها أكثر من 2800 مخيم في سورية واليمن.

وتوقع العون أن يزداد عدد المتبرعين خلال الأيام القادمة حيث إن الحملة تستمر حتى 20 فبراير المقبل، واستذكر النجاح الذي حققه مشروع شاحنات صباح الأحمد الإنسانية في السنوات الماضية.

وشدد على أن جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تحرص كل الحرص في كل مشاريعها على الشفافية في العمل واتباع قوانين ولوائح العمل الخيري المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، فوضعت رابطا مباشرا عبر موقعها الالكتروني حتى يتمكن زوار الموقع والمتبرعون والمحسنون من الاطلاع على آخر المستجدات وحجم التبرعات لهذه الحملة المباركة التي تأتي لمساعدة إخواننا في سورية واليمن.

