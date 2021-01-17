محافظ الأحمدي يرعى مؤتمر الاستهلاك المسؤول عبر «زووم»

أول النهار

يرعي محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعمال مؤتمر وجائزة الكويت للانتاج والاستهلاك المستدام الذي تنظمه الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية ممثلة في برنامج الكويت للمسؤولية الاجتماعية تحت شعار «استهلاك مسؤول لحياة مستدامة» وذلك في 13 من فبراير المقبل افتراضيا عبر منصة زووم الالكترونية.

وتأتي رعاية المحافظ للمؤتمر والجائزة تقديرا منه للجهود الحثيثة والحضور الفاعل للشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية على نحو نموذجي يحتذى في الالتزام بالوفاء باستحقاقات المسؤولية المجتمعية في منطقة الخليج بوجه خاص والمنطقة العربية عموما.

يذكر ان الشبكة الاقليمية قد وجهت دعوة الى محافظ الاحمدي السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الشيخ فواز الخالد للرعاية الشرفية للمؤتمر والجائزة، وبادر بالموافقته كونهما يسعيان الى المساهمة في ابراز اهمية التنمية المستدامة ورؤية كويت جديدة 2035 ورفع الوعي بتأثير الاستهلاك الغير رشيد على مستوى الفرد والمجتمع وتسليط الضوء على المشكلات البيئية الناجمة عن الهدر والسلوك الاستهلاكي.

وتشتمل محاور المؤتمر على التنمية المستدامة واهميتها للمجتمع الكويتي، الانتاج والاستهلاك وعلاقتهما بجودة الحياة، الهدر والسلوك الاستهلاكي ومخاطرهما على الفرد والمجتمع، المشكلات البيئية المصاحبة للسلوك الاستهلاكي ووسائل معالجتها، التركيبة السكانية وتأثيرها في نسبة الهدر، التجارب الناجحة في المحافظة على الموارد والاستهلاك المسؤول، ودور التعليم في تحقيق استدامة الموارد.

كما تتعدد الفئات التي تستهدفها جائزة الكويت للانتاج والاستهلاك المستدام لتشمل مؤسسات القطاع العام، شركات القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، القطاع التعاوني، وطلبة المرحلة الثانوية والجامعات

