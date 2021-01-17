نفاد سيولة الاحتياطي خلال أشهر

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تأكيداً لما انفردت النهار بنشرة في أعداد سابقة، حذرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، من أن خفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت وارد خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، في حال بقاء الأوضاع المتأزمة بين مجلس الأمة والحكومة على حالها، والذي يمنع من إيجاد حل دائم ومستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية وتنفيذ إصلاحات مالية طويلة الأجل مثل فرض الضرائب وتنويع مصادر الدخل.

وأكدت الوكالة في تقريرها التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى (-AA) مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى أن تأخر الضرائب وتنويع الاقتصاد سيؤديان لمزيد من التخفيض على المدى الطويل.



وأوضحت أن تجاهل الإصلاحات سيترك الدولة في مواجهة أخطار فادحة وقيود صارمة على الميزانية، مشيرة إلى أن الاحتياطي العام سيكون بدون سيولة في الأشهر القادمة.

وبينت أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الدعم وإدخال ضرائب جديدة بشكل إجباري خلال 3 سنوات، لافتة إلى أن تداعيات جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي يشكلان خطراً على البنوك.

وتوقعت الوكالة أن تسجل ميزانية 2020/2021، عجزاً قدره 30 في المئة من الناتج المحلي، بعد أن كان 10 في المئة في 2019/2020، لافتة الى أن أسعار النفط المتوقعة في 2020/2021 ستكون بحدود 50 دولاراً للبرميل.

ولفتت الوكالة في تقريرها، إلى أنه، حتى مع تبني قانون الدين العام بقيمة 20 مليار دينار، فإنه من المتوقع نفاذه خلال 3 سنوات، ما لم يتم تبني برنامجاً أكثر شمولاً للإصلاحات والتصحيح المالي، متضمناً خفض الدعم وسد ثغرات الإنفاق وإدخال ضرائب جديدة.