ضباط الداخلية بالقرعة تفادياً للواسطة والمحسوبية

الأولى

في تقليد جديد يضمن الشفافية الكاملة ويؤكد البعد عن الانتقائية والالتفاف حول حقوق المواطن، ويبعد الواسطة والمحسوبية كل الابعاد، شارك وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام امس في اجراء قرعة علنية للمتقدمين للالتحاق باكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية، حيث تمت القرعة بكل سلاسة أمام اعين الحضور ووسائل الاعلام.

المتقدمون أعربوا عن رضاهم عن القرعة حيث قالوا إن العملية تمت أمام أعيننا ورغم ان البعض منهم لم يحالفه الحظ إلا ان الجميع كانوا راضين كل الرضا نظرا لمنح الجميع فرصا متكافئة ومن دون اي تمييز.

وأعلن مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية اللواء ناصر بورسلي قبول 320 طالب ضابط اختصاص سوف يلتحقون بالاكاديمية في مارس المقبل على ان تكون دراستهم لفصلين دراسيين يحصلون بعدهما على رتبة ملازم وبعدها بعام تتم ترقيتهم الى رتبة ملازم اول.

واوضح في تصريح للصحافيين على هامش اجراء القرعة للمتقدمين لدورة الضباط الـ «30» لحملة الشهادات الجامعية ان كل من وقع عليه الاختيار سيتم اجراء الفحص الطبي له واذا لم يكن لائقا صحيا فلن يكون له بديل، مشيرا الى ان الفحص الطبي الذي تم قبل اجراء القرعة لـ 1181 أخذ وان اي طالب لم يتم استدعاؤه للقرعة هو ضمن الـذين استبعدوا وعددهم 72 بسبب موانع امنية او عدم اجتياز النسبة.

واشار بورسلي الى ان التخصصات التي أعلنت عنها الداخلية تبلغ نحو 42 تخصصا من ضمنها 12 من التخصصات العلمية و 10 تخصصات ادبية وهناك تخصصات لم يتقدم لها أحد.

ولفت الى ان عملية تسجيل الطلبة الضباط من حملة شهادات الثانوية مازالت جارية على ان يتم اجراءات المقابلات في مارس ومن ثم ستجرى لهم القرعة بإجراءات مماثلة لقبول طلبة الضباط الاختصاص.

وحول موعد تخرج طلبة السنة الرابعة من الطلبة الضباط في اكاديمية سعد العبدالله قال اللواء بورسلي: ننتظر تعليمات الديوان الأميري الذي يحدد الموعد والاجراءات المترتبة على آلية التخريج.

وقال ان التخصصات النادرة التي تقدم لها الطلبة تضم مجال الكيمياء والحاسب الآلي والالكترونيات وهناك تخصصات نادرة اخرى كـالامن السيبراني وهو مطلوب ولابد ان ينخرط الشباب بهذا التخصص حتى يكون رافدا لدعم العملية الامنية.