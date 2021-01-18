ترامب ضد ترامب!

الاخيرة

واشنطن عش الدبابير وموطن مستودعات العقول ومركز دهاة السياسة والتخطيط والإعلام بالعالم، وبعض رؤساء الولايات المتحدة يبقى في عاصمة بلاده لدورة أو دورتين دون أن يخترق الجدار الخارجي لعاصمة القرار والحرب والسلام.

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سادة عاصمة العالم من الساسة المحترفين ممن يبقون على كراسيهم لسنوات طوال ومن يصبحون كملوك لوحة الشطرنج ينقلون من منصب إلى منصب، يخشون بالطبع أن يتسابق رجال الأعمال ولدى كثير منهم المليارات على منافستهم، ودخول عالم السياسة المحتكر من قبلهم وإخراجهم منه عبر الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما قام بذلك مرشح الرئاسة رجل الأعمال روس بيرو عام 92 حيث حصد ملايين الأصوات، وتسبب في سقوط الرئيس جورج بوش الأب ووصول بيل كلينتون.

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وليس هناك أفضل من ترشح لمنصب الرئاسة بعلمهم وموافقتهم رجل أعمال متهور مثل دونالد ترامب ليفوز ويقوم بما قام به من تخبط وتحريض الناس على الناس ومعاداة الإعلام الذي لا يعاديه رجل سياسة عاقل حتى وصلت أميركا إلى الغليان ووصلت إلى شفا حرب أهلية وانتهى الأمر بخطأين جسيمين أولهما رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات وهو أحد الأعراف الراسخة في العمل السياسي الأميركي، والثاني تحريض الجمهور على اقتحام الكونغرس، لذا لم يعد هناك بعد هذا العام ولمائة عام إمكانية ترشح رجل أعمال آخر وإلا سيتم تذكير الناخبين بما قام به رجل الأعمال دونالد ترامب عندما تقلد منصب الرئاسة، وسيخفي الإعلام الذي عاداه إنجازاته الأخرى.

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آخر محطة: يحسب لحرم سفيرنا في واشنطن الشيخ سالم الصباح نجاحها وبتميز في بناء أوثق العلاقات وأجمل الصلات مع السيدة الأولى في البيت الأبيض في الحقب المختلفة وهذا إنجاز دبلوماسي كبير.

