loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

من الذاكرة

كشافة الكويت على تخوم فلسطين


صورة تجمع خبير الزراعة الكويتي محمد ابراهيم الفريح مع صديقيه، الدكتور محمد العطار الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية وعبدالرضا عبَّاس رئيس قسم الاسعاف في وزارة الصحة وهم يرنون بشوق الى الأراضي الفلسطينية السليبة عام 1948 من طولكرم في الضفة الغربية يوم 29/6/1963.! وعلّق المهندس الزراعي محمد ابراهيم الفريح على هذه الصورة النادرة للصحافي عدنان مكّاوي، بالقول: «كنا ضمن فرقة (النهضة العربية للكشافة) وقمنا برحلة طويلة آنذاك زرنا خلالها الضفة الغربية وقضينا أسبوعاً في نزل صغير وسط مدينة نابلس.. بدأت رحلتنا الكشفية برّاً من الكويت، فالمملكة العربية السعودية والأردن ثم فلسطين وسورية ولبنان وعن طريق البحر أبحرنا الى الاسكندرية ثم الى اليونان واستكشفنا بعدها بلغاريا ويوغسلافيا وهنغاريا والنمسا.. وأخيراً تركيا والعراق». ووصف الفريح الرحلة بالممتعة والمفيدة «توطدت خلالها علاقتنا مع الشباب العرب».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة