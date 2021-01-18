كشافة الكويت على تخوم فلسطين

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صورة تجمع خبير الزراعة الكويتي محمد ابراهيم الفريح مع صديقيه، الدكتور محمد العطار الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية وعبدالرضا عبَّاس رئيس قسم الاسعاف في وزارة الصحة وهم يرنون بشوق الى الأراضي الفلسطينية السليبة عام 1948 من طولكرم في الضفة الغربية يوم 29/6/1963.! وعلّق المهندس الزراعي محمد ابراهيم الفريح على هذه الصورة النادرة للصحافي عدنان مكّاوي، بالقول: «كنا ضمن فرقة (النهضة العربية للكشافة) وقمنا برحلة طويلة آنذاك زرنا خلالها الضفة الغربية وقضينا أسبوعاً في نزل صغير وسط مدينة نابلس.. بدأت رحلتنا الكشفية برّاً من الكويت، فالمملكة العربية السعودية والأردن ثم فلسطين وسورية ولبنان وعن طريق البحر أبحرنا الى الاسكندرية ثم الى اليونان واستكشفنا بعدها بلغاريا ويوغسلافيا وهنغاريا والنمسا.. وأخيراً تركيا والعراق». ووصف الفريح الرحلة بالممتعة والمفيدة «توطدت خلالها علاقتنا مع الشباب العرب».