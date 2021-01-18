«اكتشافات أثرية مهمة» في سقارة المصرية

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عُثر في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة في مصر على عشرات «الاكتشافات الأثرية المهمة» بينها معبد جنائزي فرعوني إضافة إلى آبار وتوابيت خشبية من عصر الدولة الحديثة، وفق ما أعلن المجلس الاعلى للآثار المصرية.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في بيان إلى «اكتشافات مهمة» توصلت إليها «البعثة المشتركة بين المجلس الأعلى ومركز زاهي حواس للمصريات (التابع لمكتبة الاسكندرية) التي تعمل في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتي»، أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة الذي حكم مصر ما بين عامي 2323 قبل الميلاد و2291 قبل الميلاد.

ولفت عالم المصريات زاهي حواس إلى العثور على «المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي إضافة الى ثلاثة مخازن مبنية من الطوب» في الناحية الجنوبية الشرقية منه «لتخزين القرابين» التي كانت تُستخدم في الطقوس.

كذلك عُثر على «52 بئرا تراوح أعماقها بين 10 إلى 12 مترا بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة»، الذي امتد ما بين القرن السادس عشر والقرن الحادي عشر قبل الميلاد، ويُعدّ رمسيس الثاني أشهر ملوكه.

وأوضح حواس أن هذا الكشف «يؤكد أن منطقة سقارة لم تُستغل في الدفن خلال العصر المتأخر فقط (1887 قبل الميلاد- 332 قبل الميلاد)، ولكن أيضا في عصر الدولة الحديثة».

