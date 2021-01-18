وزير الداخلية: لجنة تحقيق بكيفية دخول المتسللين للبلاد

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أمر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في واقعة التسلل التي جرت من جهة البحر بمنطقة شاليهات ميناء عبدالله والوقوف على حيثيات القضية وكيفية دخولهم للمياه الإقليمية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي لها امس أن عددا من المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تمكنوا من إلقاء القبض على 10 أشخاص من إحدى الجنسيات حاولوا التسلل من جهة البحر بمنطقة شاليهات ميناء عبدالله.

واشادت الوزارة بالمواطنين الذين قاموا بالتعاون مع رجال الأمن في القبض على المتسللين حيث رسخوا مبدأ أن (كل مواطن خفير) على أمن الوطن وأن المنظومة الأمنية المتكاملة لاتتحقق إلا بتعاون وتضافر المواطنين مع المؤسسة الأمنية.

