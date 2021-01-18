الأمير وولي العهد استقبلا الغانم والخالد ووزراء

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر

العلي.

