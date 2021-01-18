loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأمير وولي العهد استقبلا الغانم والخالد ووزراء


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ ثامر
العلي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة