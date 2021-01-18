أنقذوا الكويت

الأولى

جفت الأقلام وهي تكتب: الوضع خطير، الأزمة كبيرة، السيولة تنضب، الكويت في خطر، ولم يتحرك أحد على أرض الواقع، وسط اكتفاء غير مبرر بتصريحات خالية الدسم، منزوعة الحلول المنطقية.

ما أثارته وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز أول من أمس ونشر على الصفحات الأولى للصحف، ليس جديداً، ولا مفاجأة، بل هو نتاج لمسارات خطأ، تم التحذير منها في السابق، وتم التنويه إليها بأن السيولة ستنضب قريباً، والوضع المالي ليس جيداً على المستوى الداخلي، وأن استمرار العناد السياسي ليس في مصلحة أحد بل هو ضار للوطن والمواطنين.

السؤال هنا: إلى متى هذا التنافر الذي تدفع ثمنه الكويت؟ وإلى متى شخصنة الأمور العامة؟ والى متى ربط مصائر الناس وأقواتهم بأفراد لا يدركون مخاطر الأمور وسوء العاقبة؟

مصادر رفيعة المستوى تحدثت لـ النهار باستغراب، عن سر العناد الكبير حول قوانين مصيرية، كانت لو أقرت لجنبت الكويت ويلات الإحراج الدولي على المستوى الاقتصادي، إذ كيف ستكون الحال لو خُفِض التصنيف مجدداً لدولة تنعم بخيرات الله من النفط وغيره؟ كيف ستكون حال الدينار؟ وكيف ستستقر الاستثمارات الأجنبية؟

المصادر ذاتها تقول، إن الحكومة تحاول تجنب الخطر عبر سياسات ذاتية، بعد رفض مجلس الأمة قانون الدين العام صاحب الـ20 مليار دينار المنقذة لسنوات حتى تتم معالجة الأمور.

وفي هذا الصدد تنقل المصادر أن مجلس الوزراء أوعز بوضع تصورات عاجلة لتدارك التصنيف عبر آليات سريعة منها على سبيل المثال لا الحصر، البحث عن السيولة أينما كانت سواءً في الأرباح المحتجزة لدى المؤسسات المستقلة، أو عبر التوسع في نقل الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال.

لكن المصادر تؤكد أنها مسكنات لن تغني عن الدين العام، ولا عن دور حقيقي للقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، موضحة أن غياب التحفيز الحقيقي لمؤسسات القطاع الخاص سيضر مستقبلاً بالحياة الاقتصادية ككل، وهو ما لا تشعر به الجهات المختصة حتى اللحظة!

تقارير مؤسسات التصنيف الدولية ما هي إلا جرس إنذار لخطر كبير قادم، فالرواتب والدعومات قد تواجه عقبات ضخمة، يصبح معها التضخم مستشرياً، وقلة الدخل واقعاً!

فهل من مستمع؟

