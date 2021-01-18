إلى متى يبقى هذا السوق بلا والٍ؟

الأولى

يمثل حجم الاستثمار في سوق العقار المحلي المرتبة الثانية في حساب الناتج القومي الإجمالي بعد قطاع النفط، ويتعامل في هذا السوق شرائح عديدة، ابتداء بالمواطن العادي الذي يبحث عن سكن وانتهاء بالمستثمر المطور، مروراً بالمضارب والمقاول، وهناك العديد من الشركات العقارية منها المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما يمتاز السوق بوجود العديد من الأفراد المضاربين والمستثمرين في السوق.

أي أن حجم السوق وموقعه المميز بالاقتصاد وعدد المتعاملين فيه يجعل منه سوقاً له مكانته في الاستثمار المحلي، إلا أن هذا السوق يغيب عنه التنظيم، فيما نجد القطاعات الاستثمارية الأخرى تحظى بتنظيم وعناية، وبالتالي تتصف بالشفافية وسهولة التعامل والرقابة وهي أمور يفتقدها سوق العقار.

فمثلاً سوق الكويت للأوراق المالية الذي يدار من قبل شركة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة ولديها أجهزة رسمية للرقابة عليه، وهناك الشركة الكويتية للمقاصة التي تشرف على عمل الوسطاء في السوق، والتجارة لها وزارة وغرفة التجارة وحتى الزراعة لها هيئات مستقلة.

عودة إلى القطاع العقاري والذي أطلق عليه الأخ سليمان البريكان بأنه سوق بلا والٍ وهي تسمية تجسد واقع السوق، وعلى الرغم من المحاولات العديدة من وزراء سابقين لوزارة التجارة وأخص بالذكر الوزير الأسبق عبد العزيز الدخيل، الذي أولى الموضوع اهتمامه وشكل لجنة لتطوير سوق العقار وإلى جهود بعض العاملين في البنوك وفي السوق العقاري إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل لأن سوق العقار لا يحظى بجهة متخصصة أو هيئة مستقلة تشرف وتنظم هذا السوق أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة وهي قطاعات أقل تأثيراً في الناتج القومي الإجمالي من القطاع العقاري.

وأكبر دليل على فشل محاولات تنظيم السوق ما نتج عن المشار إليها أعلاه والتي شكلت بالقرار الوزاري رقم 159 وهو إنشاء شركة للمقاصة العقارية وفعلاً تم تأسيس الشركة وصدر عقد التأسيس والنظام الأساسي ونشر بالجريدة الرسمية الكويت اليوم. في 14/9/2004 تم تشكيل إدارة للشركة وكان مؤملاً أن تكون هي المنظمة للسوق والموفرة للمعلومات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين إلا أن الشركة فشلت، والسبب الأساسي للفشل هو كونها غير ملزمة للمتعاملين الأمر الذي أفقدها الفاعلية وانتهت الشركة والفكرة.

ومازال سوق العقار يعاني من:

1 -غياب المعلومة: فالمتعامل في هذا السوق لا يعلم عن التداولات والأسعار السائدة، بشكل رسمي، وفي الوقت المناسب.

2 -عدم معرفة العرض والطلب بأسلوب منظم، يتيح للبائع والمشتري اتخاذ قراره بالاستثمار بشكل مدروس، ولنأخذ مثالاً على عدد الشقق الفارغة في السوق، لا أحد يعلم ما هي وما المطلوب منها في السنوات القادمة، والأمر ينسحب على المكاتب، وفي الدول المتقدمة تقدم دراسات للوضع الحالي لعدد الأمتار في كل مجال، والمطلوب منها للسنوات الخمس القادمة، بينما لا نجد مؤشراً لواقع السوق المحلي.

3 -بدائية تقديم الخدمة العقارية وبالذات الوساطة العقارية، التي يقوم بها الدلال بدون أي رقابة أو متطلبات أساسية يجب أن تتوافر فيمن يقدم هذه الخدمة، حتى أصبحت الدلالة في سوق العقار المحلي مهنة من لا مهنة له، ولم ينجح اتحاد الدلالين في القيام بالدور المطلوب منه لتنظيم هذه المهنة.

4 -اختلاف العرض والطلب، حيث إن هناك تزايداً في الطلب على العقارات وخاصة السكني ومحدودية المعروض فيها، الأمر الذي أدى إلى وصول أسعار العقار السكني إلى أرقام فلكية لا تتناسب مع دخل الأفراد وخاصة الشباب، وأهم عامل لهذا الاختلال هو احتكــار الدولــة لأكثر مـــــــن 90% ( تسعين بالمائة) من العقارات.

6 -هناك العديد من المؤسسات التي يفترض أن تساهم في تنظيم السوق وإرساء الشفافية وتوفير المعلومات عنه مثل اتحاد ملاك العقار واتحاد السماسرة إلا أن أثرهم جداً محدود.

7 -إيجاد شركات متخصصة وذات مهنية وتخضع للرقابة سواء من البنك المركزي أو ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية للقيام بالتقييم العقاري وعدم الاكتفاء وحكر العمل على البنوك والتي تتعامل بشكل أو بآخر في الاستثمار العقاري.

في الختام هناك خطوات ضرورية لتطوير القطاع العقاري أهمها:

1 -إلغاء القوانين المقيدة.

2 -إيجاد هيئة خاصة للقطاع.

3 -تطوير الجهات الخاصة بتقديم المعلومات الدقيقة عن الوضع العقاري، الأسعار والتداولات.

4 -إيجاد مصادر للتمويل العقاري وإلغاء قانون منع الرهن العقاري.

5-إلغاء أو تخفيف احتكار الدولة للأراضي.

لقد ألقت جائحة كورونا أثرها على الاستثمار في سوق العقار أسوة بباقي الأسواق إلا أنه ومن المؤسف لم تتم دراسة هذه الآثار والعمل على تقليل فاعليتها على السوق وخاصة بالنسبة للقطاع الاستثماري والتجاري والارتفاع غير المعقول في أسعار العقار السكني، إن هذا الأثر كارثي على السوق ويجب إيجاد الحلول المناسبة ومساهمة الجهات المرتبطة بهذا السوق في إيجاد المخارج والحلول للأزمات التي تواجه هذا السوق بسبب الجائحة، فهو سوق يئن من العديد من المشاكل وجاءت الجائحة لتزيدها وتحتم مواجهة عملية ومهنية لتنظيم وترتيب هذا السوق.

