ضبابية المشهد السياسي.. مساحة للمساومات

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دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لانعقاد جلسة برلمانية عادية غدا الثلاثاء مع ترجيح عدم حضور الحكومة لها نظرا لعدم البت باستقالتها بعد ولغياب وزرائها عن حضور اجتماعات للجان البرلمانية، وسط مؤشرات على اندفاع النواب نحو استعراض سخطهم وانتقادهم من الحكومة ومحاولة احراجها والضغط لاستمرار الجلسة من دون الحكومة لاقرار لجنة التحقيق في احداث الجلسة الافتتاحية والاحالة الى النيابة العامة. وأكدت مصادر برلمانية لـالنهار ان المشهد السياسي غير واضح بعد وتعلوه موجة من الضباب كالحالة الجوية التي شهدتها البلاد صباح امس.

وأضافت: لا تحديد لوجهة المسير.. لكن ما نعرفه ان التأخير بالتشكيل الحكومي سيعطي مساحة اكبر من المساومات بين السلطتين. من جهته قال النائب خالد العتيبي: في ظل عدم اعلان قبول استقالة الحكومة سنقوم نحن المستجوبين باجراء بروفة لاستجوابنا المقدم لرئيس الوزراء داعيا اياه لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب.

من جانبه، شدد النائب بدر الداهوم على تمسك المعارضة بمقترح العفو الشامل عن المحكومين والمهجرين في الخارج على خلفية قضية دخول المجلس.

وقال: لن نتنازل عن قوانينا الموضوعة في قائمة تتقدمها العفو الشامل، الجرائم الالكترونية، التكويت والاحلال، والمحكمة الادارية للنظر بالجنسية، قانون الانتخابات، تشريعات مكافحة الفساد، وهذا اساس تعاوننا مع الحكومة المقبلة اذا كانت تريد تعديل التشكيلة الحكومية وتقديم برنامج عملها.

من جهته قال رئيس اللجنة التعليمية حمد المطر ان وزير التربية والتعليم العالي لم يحضر اجتماع اللجنة ولم يعتذر، مؤكدا ان تصرف الوزير غير مقبول.

من جانبه قال مقرر اللجنة التشريعية مهند الساير ان وزير العدل لم يحضر الاجتماع لمناقشة رأي الحكومة حول تعديل اللائحة الداخلية، ونحن سنقوم بأعمالنا دون الالتفات لرأي الحكومة اذا كانت ستنتهج عدم المبالاة في تقديم الرأي المطلوب منها.

ولفت الى احالة اللجنة مقترحات تعديل النظام الانتخابي وتعديل الدوائر والقوائم النسبية وسيرى هذا المقترح النور بعد التنسيق مع لجنة الداخلية والدفاع المختصة حتى يعرض على المجلس ويتم تعديل النظام الانتخابي الذي يشكل هاجسا لكثير من الناس.

ولفت الى ان المرحلة القادمة حساسة والحكومة غير واضحة معالمها ومواقفها ولكن عليها ان تتحمل مسؤولياتها فأعمال اللجان لابد ان تنجز ولا يجوز من الحكومة او غيرها تعطيل أعمالها.