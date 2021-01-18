الشحومي للشاهين عن لجنة التحقيق بأحداث «الافتتاحية»: لم تتحفظ وما قلته غير صحيح.. العب بعيد.. شوف غيري

الأولى

شن نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي هجوما عنيفا على النائب اسامة الشاهين بشأن ملابسات التحقيق في احداث الجلسة الافتتاحية مؤكدا انها ليست من صلاحيات اعضاء مجلس الأمة، كما انه لا يجوز للمجلس اصدار قرار الاحالة الى النيابة، مؤكدا ان الطلبات التي قدمت في الجلسة الماضية بهذا الشأن غير لائحية.

وقال الشحومي للشاهين: لست انا من تزايد عليه وتغمز وتلمز، روح شوف واحد غيري، واذا كنت تعتقد ان الهجوم على الشحومي كونه في دائرتك، فارتقي في نفسك، واذا عُدت سأعود، وأقول له العب بعيد عني واذا تحب تسوي نفسك بطل وخوفك على الأمة فابتعد عني.

واضاف الشحومي: اقسم بالله ان اسامة الشاهين هو من اقترح ان يشكل مكتب المجلس لجنة تحقيق استنادا على بيان حدس بطلب لجنة تحقيق ولكنه عندما رأى موجة الشارع عكس ذلك استقال وتبرأ من فعلته.

واعتبر الشحومي ان ما ذكره الشاهين في كتاب الاستقالة من لجنة التحقيق انه سبق ان تحفظ على تشكيل اللجنة امر غير صحيح وخلاف الحقيقة، وقال له: انت من طلب تشكيل اللجنة وأقسم بالله قسما احاسب عليه يوم القيامة انك لم تتحفظ عليها في الاجتماع وأنت كنت عضوا فاعلا فيها.

واضاف اذا كنت تزايد علي في موضوع الاحالة الى النيابة فأقول لك انا مستعد ان اوقع معك على الاحالة للنيابة فأنا لست الشخص الذي تزايد عليه.

وأوضح الشحومي ان جميع اعضاء لجنة التحقيق المشكلة من مكتب المجلس متفقون على تكليف لجنة حيادية للقيام بمهمة التحقيق في احداث الجلسة الافتتاحية من نزاهة او لجنة قضائية، مبينا انه كنا نريد ان نستشف رأي النواب في هذا التوجه.

وقال الشحومي: ان لجنة التحقيق التي شكلها مكتب المجلس بدايتها بيان من الحركة الدستورية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، مشيرا الى ان النائب اسامة الشاهين جاء في مكتب المجلس وتبنى بيان الحركة الدستورية وطالب بتشكيل اللجنة ورئيس المجلس رد عليه حينها وقال: ما عندي مانع لأني انا الطرف اللي فيها ما عندي مانع لكن انا ابتعد.