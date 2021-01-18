جواز «كورونا».. شهادة تطعيم لا أكثر!

الأولى

? كتب محرر الشؤون المحلية

أكدت مصادر صحية أن منح المتلقين لجرعتي لقاح كورونا شهادة تطعيم خاصة للاستخدام خلال السفر لا يعني تطبيق هذا القرار في الوقت الحاضر مؤكدة ان الامر يحتاج الى اتفاقية دولية يلزم الدول الموقعة عليه اعتماد هذه الشهاد كـ«جواز سفر صحي».

وشددت المصادر انه لا اعفاء لمتلقي اللقاح في الخارج من الحجر المنزلي او اجراء فحص PCR قبل صعود الطائرة أو خلال الوصول للبلاد لافتة أنه فقط من يتلقى التطعيم هنا بالكويت سيعفى من الحجر والـ PCR في حال سفره وعودته للبلاد مع احقية باقي الدول باتخاذ ماتراه مناسبا من اجراءات وقائية.

وقالت المصادر ردا على كثير من الاستفسارات حول امكانية المتلقي لجرعتي اللقاح من السفر الى أي بلد يريد دون طلب فحص PCR منه او اخضاعه للحجر الصحي: لم نصل بعد الى هذه المرحلة من الاجراءات، كل ما علينا منح متلقي اللقاح شهادة تطعيم قد تكون في المستقبل القريب جواز سفر له يعفيه من الاجراءات الوقائية في العالم.

وأفادت المصادر بأن الشهادة ستستخدم كجواز سفر في المطارات التي تطلبها، وستكون متوافرة لدى المواطن في حال فرضت بعض الدول الحصول على الشهادة.

واشارت المصادر الى ان الكويت لم تشترط على كل مسافر الحصول على التطعيم، بل ستكون معلومات من حصل على اللقاح مسجلة في منصة «مسافر» للحصول على كود مباشرة من وزارة الصحة تثبت الحصول على التطعيمين الأول والثاني وتواريخهما».

وعن كيفية التعامل مع المواطنين أو القادمين للبلاد ممن تلقوا اللقاح في الخارج قالت المصادر: غير مستثنين من الحجر المنزلي فما زالت الامور مبكرة لربط الدول آلياً بعضها ببعض للتأكد من تلقي هؤلاء بالفعل اللقاح في دول اخرى، وعليه مستمرون بالزامية الحجر المنزلي للقادمين الى البلاد واجراء المسحات اللازمة.