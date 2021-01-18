«فايزر» تطمئن: تأخير اللقاحات «مؤقت»

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أكد عملاق الدواء الاميركي فايزر أن التباطؤ في تسليم لقاحات كورونا إلى أوروبا أمر مؤقت. وسعى تحالف فايزر/ بايونتيك الأميركي- الألماني إلى طمأنة العالم الذي يشعر بالقلق مؤكدا أنه وضع خطة تتيح الحد من التأخير أسبوعا في تسليم اللقاح المضاد لـكورونا في الوقت الذي تخشى فيه أوروبا من تراجع تسليم الجرعات لثلاثة أو أربعة أسابيع.

وقالت الشركتان في بيان مشترك وضعت فايزر وبايونتيك خطة تسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتوفير المزيد من اللقاحات خلال الفصل الثاني. وأكدتا أن سبب التأخير حصول تعديلات على آليات الإنتاج في مصنع بورس البلجيكي ستسمح برفع قدرات التسليم اعتبارا من 15 فبراير.

وكانت المجموعتان أعلنتا أنهما غير قادرتين على توفير كمية الجرعات التي كانتا قد التزمتا بتسليمها، ما أثار غضب الدول الأوروبية، التي تتعرض أصلاً للانتقادات بسبب تباطؤ عملية التلقيح.