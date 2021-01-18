وزير الشؤون استقبل وفداً من «إحياء التراث»

وطن النهار

قام وفد من جمعية إحياء التراث الإسلامي بزيارة وزير الشؤون الاجتماعية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري، وقد ضم الوفد مدير عام الجمعية نبيل الياسين، ومدير التنسيق والمتابعة نواف الصانع. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية المشتركة ومناقشة الأمور ذات الشأن بالعمل الخيري وتطلعات الجمعيات الخيرية لتطوير العمل، وعرض الياسين عمل جمعية احياء التراث الاسلامي الخيري، واعتماد (21) مشروعاً خيرياً داخلياً، وتم في اللقاء تقديم تقرير حول توطين العمل الخيري داخل الكويت الحبيبة وجهود جمعية إحياء التراث الاسلامي في دعم الجهات والمؤسسات الحكومية خلال فتره جائحة كورونا المستجد.

