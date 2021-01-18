«الصحة» استقبلت متلقي «الجرعة الثانية» من اللقاح

وطن النهار

دشنت وزارة الصحة امس رسميا العمل بالقاعة 6 بمركز الكويت للتطعيم، والمخصصة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد - 19»،

واكدت مصادر لـ«النهار» ان السعة الاستيعابية لكل قاعة من قاعات التطعيم تصل الى عشرة آلاف الا انها مرتبطة بوجود اللقاح الذي يصل بشكل اسبوعي.

وقالت سيتم منح من يتلقى الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19» شهادة مستند ورقي للتطعيم، كما يزود الأشخاص بتقرير يصل عبر رسالة نصية، بالاضافة الى شهادة تطعيم رقمية عبر تطبيق كويت مسافر.

واضافت: مازلنا نستهدف خلال هذه المرحلة من التطعيم الفئات الأكثر عرضة للاصابة، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الاصابة، ولكل فئة حصة «كوتا» يومية، وأولوية التطعيم للتسجيل المسبق لكل فئة على حدة.

وكشفت المصادر عن اعتماد مركزين للتطعيم في محافظتي الأحمدي والجهراء، وجار تجهيزهما بالمواصفات والقياسات المطلوبة منها التخزين وتوفير سيارات الخدمات، بالاضافة الى آلية استقبال المواطنين والمقيمين، فضلا عن توفير غرف للتطعيم ومساحة للطوارئ الطبية والاسعاف والانعاش.

الى ذلك اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 378 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 157777 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5688 حالة.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8251 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1397545 فحصا.

وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات الوزارة الرسمية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة اعلنت شفاء 464 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 151142 حالة.

