«الجمارك»: ضبط 100 ألف كيس تنباك مخبأة بين وسائد

وطن النهار

تمكن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع، ميناء الشويخ، من إحباط محاولة إدخال 150 كرتوناً تحتوي على 100 ألف كيس تنباك، كانت مخبأة وسط بضائع متنوعة بحاوية قادمة من إحدى الدول الآسيوية. وفي تفاصيل الضبطية، أن حاوية بحجم 20 قدماً قَدِمت إلى ميناء الشويخ من إحدى الدول الآسيوية، وكانت تحوي بضاعة عبارة عن وسائد، إلا أن المفتش الجمركي المختص اشتبه بها، وبناء عليه قام بتفتيش الحاوية تفتيشاً دقيقاً، فتم العثور على 150 كرتوناً بها 100 ألف كيس من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

