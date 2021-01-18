إلزام مواطن برد 55 ألف دينار إلى زوجته

وطن النهار

قضت المحكمة المدنية المستأنفة بالزام مواطن برد 55 ألف دينار الى زوجته بعدما اوهمها بوجود مشروع يدر عليها بالارباح واقترضت له المبلغ. وتتحصل وقائع الدعوى في ان المواطنة اقامت دعواها عبر المحامي جراح هادي العنزي مطالبا فيها بالزام زوجها باداء 55 ألف دينار لموكلته بعدما اقرضته لزوجها قبل 8 سنوات بعدما اوهمها بوجود مشروع تجاري يدر عليها بالأرباح. وقال العنزي ان الثابت بعقد القرض من احد البنوك للزوجة وتسليمه يدا بيد لزوجها، مؤكدا دخول الأموال بحوزة الزوج الذي اوهم زوجته بوجود مشروع اضافة الى الرسائل النصية فيما بينهما التي تفيد باستلام الزوج للمبلغ.

