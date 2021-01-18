براءة مواطن من إهانة عسكري

وطن النهار

قضت محكمة التمييز بالغاء حكم ادانة مواطن وحكمت ببراءته من حيازة مادة «الحشيش» بقصد التعاطي والتعدي على رقيب في خفر السواحل اثناء تأديته لوظيفته. وتتلخص الواقعة انه في حال مباشرة المجني عليه لعمله ابصر طراد المتهم يخالف القانون ويسير بسرعة شديدة وبوقفه وطلب رخصة قيادة الطراد تبين انه بحالة غير طبيعية جراء تعاطي شيء ممنوع، وتم اصطحابه الى مركز خفر السواحل وفور وصوله فوجئ المجني عليه بالمتهم يتعدى عليه بالسب والاهانة والدفع باليد وبتفتيش الطراد عثر على اربع زجاجات من مادة يشتبه في كونها كحولية وارجع حيازتهما الى المتهم بقصد التعاطي. وحضر المحامي زيد الخباز عن المتهم وأكد القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، كما دفع ببطلان القبض عليه وبطلان جميع الاجراءات التي تلت وترتبت على هذا القبض الباطل. وطالب الخباز بالغاء حكم محكمة الاستئناف والقضاء ببراءة موكله مما اسند اليه من اتهام.