«كفو» نظم التعرف على استجابة القطاع الثقافي لـ «كورونا»

وطن النهار

نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية (كفو) التابع للديوان الأميري فعالية (ويبنار كفو للتعرف على استجابة القطاع الثقافي لجائحة كورونا في الكويت) بحضور مجموعة من الكفاءات الوطنية الثقافية.

وقالت المدير التنفيذي للمشروع الدكتورة فاطمة الموسوي في بيان صحافي أمس الاحد ان الفعالية التي أقيمت أمس جاءت ضمن النسخة السنوية الرابعة لمجتمع الثقافة والفنون وهو أحد مجتمعات المشروع الشبابي السنوي المتعدد. واوضحت الموسوي أن المشاركين عرضوا تجاربهم وإنجازاتهم خلال فترة (كورونا) مبينة ان الروائي والأديب طالب الرفاعي افتتح الجلسة بالحديث عن إصداره تحت عنوان (لون الغد) الذي طرح فيه تساؤلا وجهه للأدباء العرب يتمثل بـ «ماذا تتوقع ان يحدث في عام 2021؟».

واشارت الى ان كاتبة قصص الأطفال باسمة الوزان تحدثت عن بعض الكتب التي شاركت بها في معرض الكويت الافتراضي للكتاب مثل (أفكار تنتصر) و(أريد غرة) والعديد من القصص المفيدة للاطفال.

وافادت بان الكاتبة والمؤلفة استبرق احمد الحاصلة على جوائز ثقافية شاركت مع مجموعة كتاب بإصدار كتابين خلال فترة (كورونا) تحت عنوان (شهود من أهلها) و(مرصد المتاهة).

وذكرت انه بإمكان جميع الأفراد والكفاءات في التسجيل في منصة (كفو) التي تعتبر المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم داعية اياهم الى الانضمام لفعاليات (كفو) القادمة.

