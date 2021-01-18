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النيابة العامة دشنت موقعها الإلكتروني


دشنت النيابة العامة موقعها الإلكتروني الرسمي أمس وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بشأن السعي الدائم نحو ميكنة العمل بالنيابة العامة وتعزيز التواصل بينها وبين غيرها من الجهات والمواطنين والمحامين.
ويذكر أن النائب العام كلف فريق عمل برئاسة وإشراف المستشار رجيب الرجيب المحامي العام وعضوية كل من محمد العلي ومنيرة الوقيان وكيلة النائب العام بالتنسيق والتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل إعداد هذا الموقع ومحتواه. ويقدم هذا الموقع في سبيل جهود النيابة العامة نحو التحول الرقمي حزمة من الخدمات الإلكترونية من بينها تلقي البلاغات والشكاوي والعرائض والتظلمات وتحصيل الكفالات والغرامات إلكترونية بما يكفل للجهات والمحامين والمواطنين تقديمها دون حاجة إلى الحضور لمقر النيابة العامة، كما يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو توفير الخدمات للمتقاضين.


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