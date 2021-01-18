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«القوى العاملة»: انطلاق خدمات النظام الآلي الجديد 


أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، انطلاق وتشغيل الخدمات على النظام الآلي الجديد للهيئة، مؤكدة أن النظام يشمل كل الخدمات غير أن خدمة الحصول على شهادة بيان حالة سيكون عن طريق التوجه الى إدارات العمل مراقبة التقييم والمتابعة.  وفيما يخص الخدمات التي تم اطلاقها امس عبر خدمات أسهل أشارت الى أنها تشمل كشفاً بالعمالة المسجلة، شهادة اعتماد توقيع على ملف، إلغاء إذن العمل (لسقوط الإقامة خارج البلاد/ نهائي للسفر/ لوفاة العامل)، إلغاء تسجيل عمالة وطنية بالإضافة الى تسجيل إشعار عمالة وطنية.


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