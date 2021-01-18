«النجاة»: 346 ألف دينار سداد إيجارات

وطن النهار

أعلن مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي عن تنفيذ الجمعية لعدد من المشاريع الخيرية للأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت خلال عام 2020 تنوعت ما بين سداد إيجارات، ومساعدات مالية، ورسوم دراسية. وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات أوضح الخالدي أن الجمعية قامت بسداد إيجار 576 أسرة خلال العام الماضي ضمن حملة «أبشروا بالخير» وبكلفة بلغت 346,106 د.ك. مشيراً إلى أن دفع الإيجار يكون بشيك باسم مالك العقار. وحول آلية اختيار الأسر المستحقة قال الخالدي: نقوم بدراسة الحالات المتقدمة لنا دراسة وافية، والتأكد من كل المستندات والأوراق الثبوتية، ونعطي الأولوية للأسر الأكثر حاجة.