«التعريف بالإسلام» كرمت عمال النظافة

وطن النهار

أكد مدير فرع محافظة الأحمدي التابع للجنة التعريف بالإسلام المحامي منيف العجمي أن أهل الكويت يقدرون كل من يعمل بجد واجتهاد وأمانة وإخلاص من أجل تقدم ورفعة ونهضة الكويت من ضيوفها الجاليات الوافدة ويعتبرونهم شركاء التنمية. وتابع العجمي: نقوم حاليا بتوزيع البطانيات وكسوة الشتاء لضيوف الكويت من شريحة عمال النظافة وغيرهم من الفئات ضعيفة الدخل من العمالة الأسيوية وذلك بمنطقة محافظة الاحمدي و بالمزارع والجواخير بالوفرة والشاليهات وغيرها من المناطق الأخرى، وذلك ضمن فعاليات مشروع «شكراً لكم». وأعرب العجمي عن شكره الجزيل للدور الكبير والمشرف الذي يقوم به عمال النظافة والذي هو محل تقدير واحترام من أهل الكويت جميعاً وضيوفها، موضحا أن هؤلاء البسطاء يعملون في أوقات متأخرة من الليل ويتعرضون لموجات البرد الشديدة، لذلك من باب رد الجميل نقوم بتوزيع خيرات أهل الكويت عليهم لتكون رسالة تعكس تقديرنا للدور المهم الذي يقومون به.