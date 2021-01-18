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وطن النهار

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4 مخالفات و15 تنبيهاً في «مبارك الكبير»


أكد رئيس فريق الطوارئ في بلدية مبارك الكبير ناصر الهاجري أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون للتأكد من التزام أصحاب المحال والمجمعات التجارية بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فضلا عن التأكد من التزام المحال باشتراطات اللائحة والاعلانات والنظافة واشعالات الطرق وازالة تشوينات. وأشار الهاجري الى أن الجولات اسفرت عن توجيه 15 تنبيهاً لمحال لم تلتزم بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أثناء العمل وذلك بعد الكشف على 46 محلاً فضلاً عن تحرير 4 مخالفات.


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