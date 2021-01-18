محافظ العاصمة: قطع الكهرباء عن سوق الصفافير

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أن «قطع التيار الكهربائي بالكامل عن (سوق الصفافير) جاء كاجراء قانوني من الجهات المعنية لوجود مخالفات جسيمة للمحال والورش الموجودة بما يُهدد الأرواح والممتلكات ويتسبب بشكل مستمر في الكوارث وتهديد البيئة المحيطة»، ولفت الى أن «فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة قام بانذار جميع المحال لممارستها مخالفات واضحة منها استغلال الممرات في السوق لأنشطة خاصة، الى جانب تسكير الممرات الداخلية والخارجية لأغراض مختلفة، بالاضافة الى ممارسة أنشطة غير مذكورة في التراخيص الممنوحة لها».

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش حملة المحافظة لازالة مخالفات محال سوق الصفافير في منطقة شرق الصناعية وذلك بحضور كل من: رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة زيد العنزي، وممثل قوة الاطفاء العام المقدم علي بن حيدر، بالاضافة الى ممثل وزارة الكهرباء والماء، رئيس الضبطية القضائية المهندس أحمد الشمري.

وبين الخالد أن «كثيرا من المحال والورش الموجودة في السوق تحتوي على مخازن اطارات وزيوت وأخشاب، بالاضافة الى سلندرات غاز ومواد سريعة الاشتعال، بالاضافة الى استغلال أسطح أبنيتها في ممارسات تتسبب في كوارث في كثير من الأحيان»، مشددا على «ضرورة تطبيق اجراءات الأمن والسلامة في هذه المحال والورش في السوق، بالاضافة الى ازالة جميع المخالفات في السوق على وجه الاستعجال».

وذكر أنه «تم اتباع الاجراءات القانونية لمواجهة مخالفات هذه المحال والورش وذلك عبر 4 مراحل بدأت باخطار ملاكها بازالة مخالفاتها، ثم انذارهم وتنبيههم، وتلا ذلك وضع ملصقات باغلاقها لعدم ازالة المخالفات، ثم تم منح مهلة 3 أيام، يعقبها اغلاقها تماما في حالة الاستمرار في عدم ازالة المخالفات ذات الصلة»، مؤكدا أن «المحافظة لن تسمح باستمرار هذه المخالفات على أي وضع من الأوضاع وستواجهها بكل حزم مهما اقتضى الأمر بل وستعمل على تفعيل جميع الاجراءات القانونية المطلوبة للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن».

وأشار الى أن «التعاون مستمر بين المحافظة والجهات التنفيذية المعنية ممثلة في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الدولة لشؤون البلدية، بالاضافة الى قوة الاطفاء العام لمواصلة الحملات التفتيشية على السوق ومتابعة ازالة جميع المخالفات بحزم»، منوها بان «باستمرار الاجتماعات التنسيقية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة جميع المخالفات ومكافحة جميع المظاهر السلبية في المحافظة».

