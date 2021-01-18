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«فنية البلدي» باركت «لائحة الزراعة المنزلية»

فايز الزعل
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الإثنين 18 يناير 2021

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على تطبيق لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الاسكانية الخاصة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو الاقتراح الذي تقدم به العضو د. حسن كمال.
وقال رئيس اللجنة الفنية د. علي بن ساير ان اللجنة وافقت على اضافة أنشطة جديدة في الاقتراح المقدم من الأعضاء مشعل الحمضان وم. مها البغلي للمناطق الحرفية بالجهراء والصليبية والعارضية وأبو فطيرة، فيما تمت احالة الاقتراح المقدم بشأن تسمية جميع حدائق الكويت بأسماء الشهداء الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأشار بن ساير الى أن اللجنة أحالت الى اللجنتين القانونية والمالية في البلدي الاقتراح المقدم من العضو م. مها البغلي بشأن اضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها عن (50) عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها (200) عامل بانشاء دور حضانة لها.


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