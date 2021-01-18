أهالي العديلية لـ«البلدي»: إنشاء جسر مشاة مع الفيحاء يشكل خطراً

وطن النهار

وافقت البلدية على طلب وزارة الشؤون وباضافة محال بالطابق الارضي لمركز ضاحية الدسمة وذلك باستقطاع 175 مترا مربعا تقريبا ضمن السوق المركزي في قطعة 4، لتضاف الى المحال القائمة والمرخصة سابقا بمساحة 719 متر مربعاً.

واكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في كتاب موجه لرئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي أن اجمالي مساحة المحال في الطابق الأرضي للسوق بلغت 895 مترا مربعا، لتصبح مساحة السوق المركزي الاجمالية بعد استقطاع المحال الجديدة 4724 متراً بعدما كانت 4900.

وشدد على ان الموافقة جاءت بشرط الاكتفاء بهذه المساحة للمحال في الطابق الارضي وعدم المطالبة مستقبلا بزيادتها، فضلا عن المحافظة على مساحة السوق المركزي وهي 4724 مترا، موضحا أنه تم رفع التقرير بكامل تفاصيله ومرفقاته للمجلس البلدي بعد رفضه كتاباً سابقاً لنفس الطلب بسبب عدم الاستدلال على المخطط المساحي.

من جانب آخر اعترض بعض من أهالي منطقة العديلية على قرار المجلس البلدي باقامة جسر مشاة بين منطقتي الفيحاء والعديلية.

وذكر الاهالي في كتاب موجه لرئيس المجلس البلدي ان بعض الأهالي سجلوا تحفظهم واعتراضهم على القرار قائلين انه لا جدوى من اقامة الجسر، خصوصا ان نظيره المقام حاليا بين العديلية والخالدية يفي باحتياجات المنطقتين ويوفر المواقف الاضافية لخدمات طلاب جامعة الكويت.

واشاروا الى مخاطر اقامة الجسر في ظل الازمات الصحية وحالات الطوارئ بنزوح عمالة قادمة من منطقة الفيحاء خلال شهر يونيو الماضي ما سبب ربكة امنية استدعت تدخل قوات الامن لاخراجهم فضلا عن مخاطر تنقل المراهقين بين المنطقتين.

