المعارض المؤقتة إلى الجهاز التنفيذي

وطن النهار

وافقت لجنة محافظة الأحمدي في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من د. علي بن ساير بشأن استحداث طريق مختصر لربط مدينة صباح الأحمد ومدينة الكويت.

واكد مقرر اللجنة د.علي بن ساير في تصريح صحافي أن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على انشاء مشروع معاهد تدريبية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منطقة صباح الأحمد السكنية، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية ضمن القطعة 6 في منطقة الوفرة الزراعية كما وافقت اللجنة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية ضمن القطعة رقم (7) في منطقة الوفرة الزراعية.

وقال بن ساير إن اللجنة أحالت طلب الاتحاد الكويتي للمزارعين الموافقة على منح توسعة مساحة كافيتريا بجنوب منطقة الرقة الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل. وأحالت طلب الهيئة العامة للرياضة اعادة تخصيص موقع نادي الشباب الرياضي (القديم) في منطقة شرق الأحمدي الى نادي برقان الرياضي.

وأشار بن ساير الى انه تمت الموافقة على طلب وزارة الأوقاف اقامة مسجد دائم بدلا من المصلى المؤقت القائم «مصلى الجلال» في منطقة هدية قطعة 1، والموافقة على تخصيص مسجد ومواقف سيارات في منطقة الفحيحيل قطعة 36، وأيضاً وافقت اللجنة على تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة الوفرة الزراعية قطعة (12) قسيمة 45.

ومن جانب اخر أبقت اللجنة القانونية في المجلس البلدي برئاسة فهيد المويزري على الجدول مشروع القرار الوزاري بشأن المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة لحين ارفاق جدول يبين التعديلات النهائية مع اللائحة المعمول بها حاليا، كما أبقت على الكتاب المقدم من صاحب العلاقة بشأن وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.

واكد رئيس اللجنة فهيد المويزري ان اللجنة أجلت سؤال العضو عبدالعزيز المعجل بشأن مصانع تدوير النفايات الانشائية في رجم خشمان لحين دعوة وحضور قطاع المشاريع في البلدية، كما أجلت الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان بشأن الساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية لحين حضور صاحب المقترح، وتم تأجيل الاقتراح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن الغاء غرف المساج من بنود لائحة المحلات العامة الخاصة في (معهد صحي رجالي ونسائي).

