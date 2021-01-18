5 نواب لغلِّ يد الحكومة عن زيادة الأسعار والرسوم

وطن النهار

قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون إلى مجلس الأمة بشأن تعديل (المادة الثانية) من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة (المتضمن منع الحكومة من زيادة الأسعار والرسوم إلا بموافقة مجلس الأمة).

مقدمو الاقتراح هم: علي القطان، د. أحمد مطيع، أحمد الحمد، أسامة الشاهين، ومحمد الراجحي.

نص الاقتراح على ان تعدل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتصبح على الوجه التالي: «تسري احكام المادة الأولى على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية». على ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

وفيما يلي نص مذكرة التوضيحية للاقتراح: لقد حرص الدستور الكويتي في المادة (134) مؤكداً على حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شأن فرص الضرائب والرسوم والتكاليف او التعديل عليها حيث نصت على ان (انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لا يكون الا بقانون، ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون).

وكما نرى فان هذه الحماية الدستورية محصورة دستورياً في السلطة التشريعية، وهو اختصاص اصيل غير قابل للتفويض وذلك طبقاً للمادة (50) من الدستور والتي لا تجيز لأي سلطة النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور حيث نصت هذه المادة على انه (يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور).

كما بينت الفقرة الثانية من المادة (48) من الدستور بتنظيم اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، كل ذلك التزاماً بالمبدأ العام التي تقرره المادة (24) من الدستور من ان العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة.

وطبقاً للقانون رقم (79) الصادر عام 1995 في شأن منع اي زيادة في الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة كالكهرباء والماء ورسوم الوزارات كالداخلية والصحة ورسوم المشتقات النفطية ووقود السيارات والرسوم التي تفرضها الهيئات المستقلة والملحقة كالبلدية وجامعة الكويت غير المشمولة بالقانون الحالي، فقد لاحظنا ان هناك ثغرات في القانون الحالي تبيح للسلطة التنفيذية استغلال استخدام سلطتها في رفع الدعم عن بعض السلع بقرار منفرد كما حصل في عام 1996 من رفع قيمة المشتقات النفطية ومنها البنزين على المواطنين على بادعاء ان هذا القانون لا يشمل السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط التي تقدم خدمة البنزين، وقد قامت السلطة التنفيذية بتكرار هذه الثغرة في القانون الحالي فرفعت اسعار البنزين دون الرجوع لمجلس الأمة، وعليه فانه لابد من تدخل التشريع (لغل) يد الحكومة عن زيادة الأسعار الا بموافقة مجلس الأمة.

