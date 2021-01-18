المضف: تكويت الوظائف هدية «التشريعية» للمواطنين

وطن النهار

أشار النائب عبدالله المضف الى ان «تكويت الوظائف العامة هو اثمن ما يمكن ان يقدم للمواطنين»، مبينا اننا «وعدنا المواطنين وها هو قانون تكويت الوظائف والذي تم اعداد تقريره من قبل اللجنة التشريعية في طريقة للمجلس للتصويت عليه واقراره».

وأضاف: «شكراً لكل مواطن ومواطنة دعمونا في هذا الاتجاه والشكر موصول لجميع النواب».

من جانب آخر وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، قال فيه يرجى افادتي وتزويدي بمهام مجلس الخدمة المدنية والقواعد التي تحكم عملية النقل والندب بين الجهات الحكومية؟ وكم يبلغ عدد الاستثناءات الممنوحة على ذلك وأسبابها؟

ودعا الى تزويده بكشف بعدد الهياكل التنظيمية المنتظر عرضها على مجلس الخدمة المدنية، وعدد القرارات التي اتخذت بهذا الشأن خلال السنوات الأربع الماضية. وكشف بعدد المكافآت الممنوحة للوافدين في كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية خلال الأربع السوات الماضية.

ووجه السويط سؤالين آخرين الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج جاء فيهما اولهما: هل فتح ديوان الخدمة المدنية باب التوظيف للمواطنين للعمل في الديوان بنفس الوظائف التي عُين وافدون فيها؟ اذا كانت الاجابة الايجاب، فيرجى تزويدي بالاعلان وعدد المتقدمين وعدد من تم اختيارهم للوظيفة، وعدد المرفوضين، وأسباب الرفض.

وطلب تزويده بكشف بأسماء اعضاء لجنة القبول للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم العملية

واستفسر: كم عدد الاستقالات المقدمة من قبل موظفي ديوان الخدمة المدنية؟ مع بيان عدد الاستقالات والمسميات الوظيفية وأسباب الاستقالة قرين كل اسم. وهل قدمت الشؤون الادارية والقانونية في ديوان الخدمة المدنية تقريرا للمسؤولين عن اسباب الاستقالات خاصة من الخبرات التي تحتاجها الدولة؟ اذا كانت الاجابة الايجاب، فيرجى تزويدي بالتقرير، واذا كانت الاجابة النفي، فما سبب عدم تقديم تقرير بحجم الاستقالات؟

اما السؤال الثاني فاستهله بقوله: يصرح ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات بضرورة تطبيق سياسة الاحلال وفي الوقت نفسه يسمح بتعيين المستشارين الوافدين عن طريق عقود استعانة بخدمات.

لذا يرجى تزويدي بكشف بعدد غير الكويتيين العاملين في جميع الجهات الحكومية متضمنا الجنسية ونوع عقد العمل.

وأسباب عدم تعيين غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية واحلالهم بدلا من الوافدين؟

ونوع عقود الاستعانة بخدمات غير محددي الجنسية؟ وأسباب عدم مساواتهم مع الخليجيين او الوافدين في العقود نفسها؟ وبيان هل وضع ديوان الخدمة المدنية تصورا لتعديل عقودهم؟ اذا كانت الاجابة الايجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المذكرات القانونية التي اعدها الديوان ورفعها الى مجلس الخدمة المدنية او مجلس الوزراء في شأن تعديل عقودهم لضمان حقوقهم الوظيفية، واذا كانت الاجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب والموانع القانونية التي تحول دون تعديل عقودهم.

وطلب تزويده كذلك بجدول يوضح رواتب الوافدين والخليجيين وغير محددي الجنسية مقسما حسب الشهادات العلمية (جامعي ودبلوم وثانوي ومتوسط وابتدائي ودون مؤهل) والخبرات العملية في جميع الجهات الحكومية، مع بيان معدل رواتب الوافدين في الدولة.

واستفسر: كم يبلغ عدد موظفي الدولة؟ وما الوظائف التي يعزف المواطن عن العمل فيها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات والاحصائيات في هذا الجانب. وما نسب الاحلال في جميع الجهات الحكومية؟

وكم يبلغ عدد الوافدين العاملين في ديوان الخدمة المدنية؟ وما اسباب عدم احلال الكويتيين بدلا منهم؟ وما تاريخ انهاء عقد آخر وافد في الديوان؟ وما سبب ابقائهم في وظائفهم؟ وما اسباب عدم تطبيق الديوان القرار الخاص بتعيين ابناء الكويتيات رغم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)؟ وما اسباب عدم ادراجهم في النظم الآلية المتكاملة وعدم تمكينهم من التسجيل؟

