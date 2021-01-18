الحميدي: كم مستشاراً وافداً في «القوى العاملة»؟

وطن النهار

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة عن عدد نواب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤهلات والتخصص الدراسي لمدير عام الهيئة ونوابه. وطلب تزويده بدرجاتهم الوظيفية وعدد اللجان التي حضروا فيها مع بيان المبالغ التي تحصلوا عليها من عام 2009 الى 2018 من هذه اللجان، إضافة الى بيان كيفية إثبات حضورهم لتلك اللجان، وعدد السنوات التي شغلها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونوابه لمناصبهم». وأضاف: «كم عدد المستشارين المعينين والمتعاقدين بنظام المكافأة سواء من الكويتيين أو الوافدين؟ مع تزويدي بأسمائهم ومؤهلاتهم العلمية؟ وما الدول التي تم الربط الآلي معها لاستقدام عمالتها ومن قام بعمل الربط مع بيان ما تم إنجازه لهذا المشروع؟ وكم عدد ورش العمل والدورات التي نظمت من عام 2018 الى 2019 مع تحديد الجهات التي تم التعاقد معها والتكلفة المالية وأماكن انعقادها؟».

