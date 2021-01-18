جوهر: ما أسباب «الربط بالسرير» وما مدى سلامتها طبياً ونفسياً؟

وطن النهار

وجه النائب حسن جوهر سؤالاً الى وزير الصحة قال في مستهله: لما كانت آفة المخدرات لا تزال تفتك بالشباب الكويتي من مختلف الأعمار، وعلى نطاق واسع ما اثار القلق الشديد في العديد من الأسر الكويتية وعبرت عن استيائها وتذمرها عن كيفية تعامل وزارة الصحة مع هذه الظاهرة، وخاصة مركز مكافحة الادمان الذي يشوب اعماله العديد من التساؤلات والملاحظات التي لا تتماشى مع اصول ومتطلبات ضحايا هذه الآفة. لذا يرجى تزويدي بالاحصاءات الخاصة بحالات الادمان على المخدرات بانواعها المختلفة المتوافرة لدى وزارة الصحة موزعة حسب الفئات العمرية والجنسية من الذكور والاناث حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وبعدد مراكز علاج الادمان وتاريخ تأسيسها، مع بيان عدد الأسرة الطبية والطاقم الطبي وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وجنسياتهم في كل منها، ومدى استيفائهم لشروط العمل كمتخصصين بعلاج الادمان، وكذلك عدد الأسرة الطبية المخصصة للنزلاء المحولين من قبل وزارتي الداخلية والعدل ونسبته من اجمالي عدد الأسرة في كل مركز مع بيان القدرة الاستيعابية لمراكز علاج الادمان على استقبال النزلاء الآخرين.

واستفسر عن نوع الدعم الحكومي لمراكز علاج الادمان من حيث صرف الرواتب والمكافآت الخاصة بالعاملين فيها والأجهزة والمعدات والأدوية والعلاج النفسي وغير ذلك من اشكال الدعم، كما استفسر عن خطط او برامج او الاستعدادات المستقبلية لوزارة الصحة لانشاء مراكز علاج الادمان وفق الامكانات والتجهيزات العالمية والكوادر الطبية والتخصصية المطلوبة والقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والمستجدة من حلالات الادمان. وسأل: هل توجد طواقم متخصصة في المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال الحالات الطارئة الخاصة بمضاعفات الادمان؟ وما العلاج المتبع للمدمنين وحجم الميزانية المرصودة له؟ وهل هناك دراسات تخص هذا النوع من العلاج اثبتت نجاحها واعتمدت من الوزارة؟ داعياً الى بيان اسباب تطبيق طريقة (الربط بالسرير) لمن يعاني من حالات الانسحاب الشديدة، ومدى سلامة هذا الأسلوب في العلاج من الناحية الطبية والنفسية، مع تزويدي بنظام العلاج والتأهيل المتبع في مراكز علاج الادمان والمرجعيات العلمية والطبية التي يستند اليها، وحجم الميزانية المرصودة لذلك، وهل هناك دراسات تخص هذا النوع من العلاج اثبتت نجاحها واعتمدت من الوزارة؟

واستطرد قائلاً: هل توجد مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الادمان؟ اذا كانت الاجابة الايجاب فيرجى بيان عددها ونوعها (حكومي، خاص، تبرع)، ومسحة كل منها وقدرتها الاستيعابية على استقبال المتعافين من الادمان، ومسؤول كل منها وتخصصه ومؤهلاته العلمية وجنسيته ومدى استيفائه شروط الاشراف على مراكز التأهيل لما بعد علاج الادمان، واذا كانت الاجابة الايجاب فيرجى بيان الأسباب والمبررات. وما عدد الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات للحصول على تراخيص لانشاء مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الادمان وتاريخ تقديمها، وشروط الحصول على ذلك والقرارات النهائية الخاصة بالموافقة عليها او رفضها مع بيان اسباب كل ذلك.

وقدم جوهر سؤالاً آخر الى وزير الشؤون وزير الأوقاف صدره بقوله: لقد كان من ضمن ما ورد في التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2012-2013 في شأن وزارة الشؤون: النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة 10% ما يؤدي الى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة. وأضاف وعلى الرغم مما يمثله هذا التصرف من خطورة وانتهاك صارخ للقانون، فقد تبين ان الأمر قد يجاوز كل التصورات بما قد تسببه مخافة وزارة الشؤون من احراج بل اساءة بالغة للكويت في واحدة من اخطر القضايا التي يحاربها المجتمع الدولي ويلاحق مرتكبيها والمتورطين فيها ويوقع عليهم اشد العقوبات وهي قضية الاتجار بالبشر. وطلب في سؤاله تزويده بكشف بجميع العقود الحكومية التي طبق فيها ما اورده ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2012-2013 المشار اليه سالفا، وذلك منذ بداية العمل بهذا النص. وبأسماء الشركات المتعاقدة في جميع هذه العقود الحكومية، وعدد العمالة الموافق عليها وعدد العمالة الاحتياطية غير مدفوعة الأجر في كل عقد. واستفسر: هل حصل تنازل عن هذه العمالة او عن بعضها الى طرف ثالث بما في ذلك اذا كان الطرف الثالث تابعا للشركة المتعاقدة؟

وهل صححت الوزارة الوضع وطبقت كلا من المادتين 15 و16 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه؟

