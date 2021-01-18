الشحومي للشاهين: طلبت لجنة التحقيق وتبرأت منها

وطن النهار

استغرب نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الهمز واللمز من النائب أسامة الشاهين في أحد اللقاءات التلفزيونية وأقول له «العب بعيدا عني واذا تحب تسوي نفسك بطل وخوفك على الأمة فابتعد عني». وقال الشحومي: حدس التي ينتمي لها الشاهين طلبت في بيان صدر في 21/12/2020 من مكتب المجلس بالتحقيق مع كل من شارك في الشغب ومن توانى عن أداء مهامه في جلسة الافتتاح، واقسم أن اسامة هو من تبنى ذلك في مكتب المجلس استنادا الى بيان الحركة الدستورية الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق وعموما البطولة تحتاج فروسية واذا رديت سأرد وردي سيكون موجعا.

وأكد الشحومي: هناك شهود من جميع أعضاء مكتب المجلس أنك يا أسامة من تبنى تشكيل اللجنة ولأنك وجدت الشارع ضد اللجنة فتبرأت منها.

وذكر الشحومي: الشاهين حاول في في أحد اللقاءات التلفزيونية الهمز واللمز أقول له «العب بعيدا عني واذا تحب تسوي نفسك بطل وخوفك على الأمة فابتعد عني».. وأضاف الشحومي: استقالتك من اللجنة بعدما رأيت أن الشارع لا يريدها واقسم بالله أنك أنت من طالب بتشكيل اللجنة وعموما أنت مو رياضي ولا تفهم بالرياضة بخصوص همزك ولمزك بتقليدي الميداليات. وأكد الشحومي: نحن متفقون في مكتب المجلس على تكليف لجنة حيادية سواء قضائية أو من نزاهة في الموضوع أما الاحالة الى النيابة فهذه من صلاحيات رئيس المجلس وعموما هناك فرصة حقيقية لتجاوز الخلاف ولا يهمني على من تقع المسؤولية الأهم ألا يخترق الدستور واللائحة.

