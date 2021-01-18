الطريجي لإعلان أسماء المقبولين في «التحقيقات»

وطن النهار

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير الداخلية حول أسباب عدم زيادة أعداد المقبولين في «التحقيقات».

وقال: «لماذا لم تطلب الوزارة من الجهات الرسمية بالدولة زيادة أعداد المقبولين في ضوء احتياجات الادارة العامة للتحقيقات لأعداد من المحققين؟ ولماذا لم تعلن وزارة الداخلية عن أسماء المقبولين في وسائل الاعلام من مبدأ الشفافية؟ وهل ارتكز القبول على الشروط والمعايير العلمية والمهنية أو على شرط المقابلة الشخصية؟». وطلب الطريجي تزويده بأسماء أعضاء لجنة القبول، وجميع من اجتاز الاختبار التحريري ولم يجتز الاختبار الشفوي وأسماء جميع الضباط الذين تم استبعادهم ومبررات استبعادهم رغم انطباق جميع الشروط عليهم، وجميع المتقدمين والحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا وتم استبعادهم، وأسماء المقبولين الذين تم استثناؤهم من بعض الشروط ومنها أن لا يكون موظفا عند التقدم بالأوراق لاعلان وزارة الداخلية وكيفية احتساب تقسيمات الدرجات المئوية لشرط القبول.

