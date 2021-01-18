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وطن النهار

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الخليفة: صرف بدل الأوسمة لجميع العسكريين


دعا النائب مرزوق الخليفة الى «صرف علاوة بدل أنواط وأوسمة لجميع العسكريين الذين لم تصرف لهم أسوة بزملائهم ممن صرفت لهم».
جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه الى مجلس الأمة وقال فيه لما كان كثير من العسكريين أفنوا زهرة شبابهم في الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة الكويتية أو قوة الشرطة أو الحرس الوطني وكذلك لا ننسى اخوانهم رجال قوة الاطفاء العام عندما احيلوا للتقاعد لم تصرف لهم علاوات وبدلات الأوسمة والأنواط العسكرية علما بأن هذه الأوسمة والأنواط منحت بأوامر أميرية من صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديرا وعرفاناً لخدماتهم الجليلة التي قدموها أثناء خدمتهم كل في مجال عمله، لذا أتقدم بالاقتراح المذكور لعرضه على مجلس الأمة.


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