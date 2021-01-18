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وطن النهار

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استفسر عن أسباب عدم شمول بعض القطاعات بالمكافآت

الشاهين: «النفط» تصرف للبعض «بدل عدوى».. وتحرم آخرين


وجه النائب أسامه الشاهين سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عن أسباب عدم صرف بدل العدوى والتلوث لبعض قطاعات الوزارة.
وقال الشاهين في ديباجة السؤال: صدر عن مجلس الخدمة المدنية قرار رقم (13 لسنة 2012) في شأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في الجهات الحكومية والذين يتعرضون في عملهم للأخطار. وقد لوحظ أن هناك قطاعات في وزارة الكهرباء والماء لا يتقاضون هذه البدلات على الرغم من تعرضهم لهذه الأخطار.
استفسر عن أسباب عدم شمول بعض القطاعات في وزارة الكهرباء والماء لهذه البدلات على الرغم من أن العاملين بها يتعرضون لنفس الخطر، وأسباب عدم صرف بدل المناوبة بشكل ثابت، وتوقف صرف المكافأة المالية للعاملين في القطاع الهندسي ومن يعمل في هذا المجال من المعينين الجدد.


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